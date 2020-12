Gigi Hadid et Zayn Malik ont ​​jeté un coup d’œil à leur petite fille sur les réseaux sociaux.

Le couple est devenu parents de leur petite fille en septembre, mais ne l’a pas encore montrée au monde.

Cependant, Gigi a publié une image de sa petite fille avec son père Zayn alors qu’ils célèbrent la saison des fêtes au domicile de sa mère en Pennsylvanie, Yolanda Hadid.

En un clin d’œil. On pouvait voir les mains tatouées de Zayn garder une emprise sur sa fille qui était en onsie blanche avec des bottillons rouges et noirs moelleux.

Le bavoir et la combinaison assortis de leur fille ont été conçus par Gucci et ont servi de cadeau de Devon Windsor et de son mari, Gigi a révélé.







(Image: Instagram / gigihadid)



Gigi, 25 ans, a également partagé une photo de leur petite fille dans sa combinaison et son bavoir sur son histoire Instagram.

Alors que les adorables petites mains du bébé étaient exposées, Gigi s’est assurée de garder le visage de sa fille caché à ses 62 millions d’abonnés sur Instagram.

Gigi et Zayn ont confirmé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble en avril de cette année.







(Image: Instagram / gigihadid)



S’adressant aux médias sociaux en septembre, Zayn a annoncé la naissance de sa fille et a tagué Gigi dans la publication.

il a écrit: « Notre petite fille est ici, en bonne santé et belle. Essayer de mettre des mots sur ce que je ressens en ce moment serait une tâche impossible.

« L’amour que je ressens pour cette petite humaine dépasse ma compréhension. Je suis reconnaissant de la connaître, fier de l’appeler mienne et reconnaissant pour la vie que nous aurons ensemble x. »

Gigi s’est elle-même rendue sur les réseaux sociaux plus tôt ce mois-ci pour partager ses meilleurs vœux à la sœur de Zayn, Waliya Nikkah, le jour de son mariage.

Le mannequin et Zayn n’ont pas pu être présents en raison des restrictions de voyage en place en raison de la pandémie de Covid-19.







(Image: Getty Images Amérique du Nord)



Commentant l’un des messages de Waliya, Gigi a écrit: «J’aimerais pouvoir être là-bas si heureux pour vous. Grand amour x. «

Zayn et Gigi résident actuellement aux États-Unis et on ne sait actuellement pas si et quand le couple révélera le visage et / ou le nom de leur fille.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.