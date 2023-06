Gigi Hadid et sa fille Khai se tiennent la main dans de nouvelles photos adorables – Hollywood Life

Voir la galerie





Une maman adorée ! Modèle Gigi Hadid28 ans, est allée sur Instagram le 13 juin pour partager un nouveau carrousel de photos de sa vie ces derniers temps, y compris un adorable instantané d’elle et de sa fille, Khaï, 2, main dans la main. « quelques trucs que j’ai pensé à poster ces derniers mois mais j’ai oublié lol srry ly [sic] partie 2 », la beauté blonde a légendé le message. Dans l’instantané, Gigi a secoué une manucure violet foncé, alors qu’elle tenait la main de Khai alors qu’elle était assise dans son siège de voiture.

Peu de temps après que Gigi ait partagé les photos avec ses 78,6 millions de followers, beaucoup d’entre eux ont inondé les commentaires de leurs réactions en voyant la fillette de deux ans toute grande. « ELLE EST SI GRANDE QUOI !!!! ! », s’est exclamé l’un d’eux, tandis qu’un autre a ajouté : « COMMENT A-T-ELLE OBTENU CE VIEUX PLS !!!! ! » Plusieurs autres ont noté que le temps a passé vite maintenant que le petit a presque trois ans. « Merde khai a tellement grandi que j’ai l’impression d’être vieux [sic] », a plaisanté un troisième admirateur, tandis qu’un quatrième a ajouté: » Khaï a l’air si grand maintenant.

Plus tôt dans la journée, la jeune femme de 28 ans, qui partage Khai avec son ex, Zayn Malik, 30 ans, est revenue sur Instagram et a partagé une autre série de photos de sa vie. Dans la septième diapositive, Gigi s’est assurée d’ajouter une autre photo avec sa fille à partager avec ses fans. La fière maman a porté son tout-petit dans ses bras alors qu’ils traversaient un parc bondé. Gigi a porté une paire de jeans déchirés, des baskets Adidas et un cardigan à motifs noirs sur la photo. Une fois de plus, les fans de Gigi ne pouvaient pas oublier à quel point Khai avait grandi. « Khai est si gros !!!! », a plaisanté l’un, tandis qu’un autre a ajouté : « VOUS ME DITES QUE KHAI EST SI GROS ??? !! » Plusieurs A-listers ont « aimé » le message, y compris Kris Jenner67 ans et actrice Blake Lively35.

Les derniers clichés de Gigi surviennent au milieu de sa romance supposée avec Titanesque étoile Leonardo DiCaprio48. Le fondateur de Guest In Residence et Leo ont déclenché des rumeurs de rencontres pour la première fois en septembre 2022 après avoir été repérés ensemble lors d »un événement NYFW, par PERSONNES. Leur romance présumée a débuté quelques semaines seulement après que Leo et Camila Morrone se séparent après quatre ans ensemble. Depuis, Bella HadidLa sœur de et l’homme de 48 ans ont été aperçus en train d’assister aux mêmes événements et ont même dîné ensemble le 4 mai.

Plus récemment, le 6 juin, Gigi et Leo ont été vus arriver dans le même hôtel à Londres à quelques instants d’intervalle. La sortie semblait être un événement familial, car les parents de Leo, George et belle-mèrePeggy Ann Farrar, étaient également présents. La mère d’un enfant portait un ensemble noir monochromatique composé d’un trench-coat et d’un pantalon, tandis que son chéri présumé portait un jean noir et une veste coupe-vent.

Au début de leur romance présumée, une source proche de Gigi a déclaré PERSONNES qu’elle est « éprise » de Leo. « Gigi continue de passer du temps avec Leo à New York », a déclaré l’initié au point de vente en novembre dernier. Ils ont ajouté que l’acteur oscarisé s’adapte à l’emploi du temps chargé de sa petite amie. « [He] travaille autour de son emploi du temps pour la voir – c’est très gentil. Gigi est frappé », ont-ils ajouté.

