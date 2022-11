Gigi Hadid et Leonardo DiCaprio quittent le restaurant au milieu de rumeurs d’amour – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Fred Duval/Stephen Lovekin/Shutterstock

Gigi Hadid27, et Leonardo DiCaprio, 48 ans, a passé du temps ensemble le 18 novembre, après que des rumeurs d’une éventuelle romance entre eux aient fait la une des journaux. Le mannequin et l’acteur ont été photographiés en train de quitter le restaurant Cipriani à New York, NY, avec l’ami de Leo, Vivi Nevo, après qu’ils auraient tous apprécié le dîner ensemble. Ils semblaient tous se protéger des paparazzi alors qu’ils passaient devant les caméras, dans de nouvelles photos de la nuit.

Plus à propos Gigi Hadid

Pendant la sortie, Gigi portait une veste en cuir noir sur un haut court bleu foncé, un pantalon baggy gris foncé et des bottes noires. Elle avait les cheveux relevés et également accessoirisée d’un foulard bleu, qu’elle utilisait pour cacher son visage lorsqu’elle se promenait parmi les spectateurs. Leo portait une doudoune noire, un pantalon noir et une casquette de baseball noire. Il a également complété son look avec des baskets blanches et un masque noir tout en gardant la tête baissée.

La dernière sortie de Gigi et Leo survient après qu’ils ont déclenché des rumeurs de rencontres pour plusieurs lieux de rencontre au cours des dernières semaines. Ils ont été liés pour la première fois en septembre pendant la Fashion Week et auraient passé du temps ensemble lors d’une soirée loft à Soho ainsi qu’à la Casa Cipriani. A l’époque, une source nous avait confié que Gigi, qui était auparavant en couple avec sa fille de deux ans Khaïle père, Zayn Malikn’était pas pressé de commencer une nouvelle histoire d’amour.

“Leo s’intéresse clairement à Gigi, il la poursuit, mais elle la joue très cool parce que sortir ensemble n’est tout simplement pas une priorité pour elle en ce moment, entre sa fille et tout ce qu’elle a à faire avec le travail, elle a les mains pleines “, a déclaré EXCLUSIVEMENT la source HollywoodLa Vie. “Les gens n’arrêtent pas de lui dire à quel point il est pris et elle n’est pas complètement fermée à l’idée de sortir avec lui, mais ce n’est tout simplement pas là où elle en est, pour le moment. Elle profite de son amitié et apprend à mieux le connaître pour le moment.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Plus tôt ce mois-ci, un autre initié nous a également dit EXCLUSIVEMENT que Gigi attendait de présenter Leo à sa fille. “Gigi apprend toujours à connaître Leo, donc le présenter à sa fille n’est pas quelque chose qu’elle envisage pour le moment. En fait, ce n’est même pas sur son radar », ont-ils expliqué. “Gigi a une carrière qui bat son plein, mais être la mère de Khai passe avant tout à tout moment. Bien que Gigi soit à nouveau célibataire, elle n’est pas sur le point de présenter à tous ceux qu’elle rencontre sa petite fille.