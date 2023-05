Gigi Hadid et Leonardo DiCaprio partent ensemble à New York – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Stephen Lovekin/Shutterstock

Gigi Hadid28, et Leonardo DiCaprio, 48 ans, ont été aperçus une fois de plus cette semaine. Le mannequin et l’acteur ont tous deux été photographiés et filmés en quittant le restaurant Cipriani à New York, NY jeudi, ravivant les rumeurs de romance qui avaient commencé il y a des mois. Elle a ouvert la voie alors qu’ils descendaient des escaliers et a gardé un profil bas dans des tenues décontractées.

Le look de Gigi comprenait un pull marron sur un haut blanc, un pantalon de survêtement gris et une casquette de baseball. Leo est allé avec une veste noire sur une chemise sombre, un jean et une casquette de baseball noire. Il avait également un masque noir sur la bouche et le nez.

La dernière sortie de Gigi et Leo survient quelques jours seulement après qu’ils ont été vus arriver à la même afterparty du Met Gala. La soirée amusante a eu lieu à Zero Bond et les possibles tourtereaux ont été photographiés séparément à l’extérieur du lieu. Ils portaient tous les deux des ensembles noirs alors qu’ils marchaient devant des foules extérieures et semblaient ravis de profiter de la soirée étoilée.

Gigi et Leo ont fait tourner les têtes pour la première fois lorsqu’ils ont passé du temps ensemble en septembre 2022. Une source a déclaré Personnes qu’ils « apprenaient à se connaître » à l’époque et que cela semblait plutôt décontracté. Après quelques autres sorties ensemble, une autre source a déclaré au point de vente qu’ils avaient été aperçus en train de se rapprocher lors d’une pré-soirée des Oscars plus tôt cette année. « Leo et Gigi ont été cachés dans une zone de tentes en essayant de rester discrets », a expliqué l’initié. « Il n’y avait pas de PDA, mais ils sont restés ensemble presque toute la nuit et ont à peine bougé de leur place. »

Avant que Gigi ne déclenche des rumeurs de romance avec Leo, elle est sortie avec le chanteur Zayn Malikavec qui elle partage sa fille de deux ans Khaï, par intermittence pendant six ans. Leo, d’autre part, modèle précédemment daté Camila Morrone pendant quatre ans jusqu’à leur séparation en août 2022. Titanesque star est connue pour avoir fréquenté divers modèles dans le passé, donc son nouveau lien avec Gigi n’est pas trop surprenant. Ni l’un ni l’autre n’ont publiquement confirmé ou nié une romance.

