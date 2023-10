Gigi Hadid et Bradley Cooper profitent d’une soirée à New York

Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid auraient fait connaissance l’année dernière avant que les rumeurs de relation ne s’arrêtent lorsqu’il a été aperçu avec Irina Shayk à Coachella.

À la fin de la semaine dernière, le meilleur ami de DiCaprio, Bradley Cooper, est sorti dîner avec Hadid, 28 ans, et son ami Antoni Porowski.

Cooper, 48 ans, portait un t-shirt bleu One Tribe Foundation de son organisation à but non lucratif et gardait les yeux rivés sur son téléphone tout en se promenant dans les rues de Manhattan avant de sauter dans une voiture noire avec Gigi et ses amis.

Hadid a porté une jupe en cuir marron avec un manteau surdimensionné assorti pour leur soirée en ville après son retour de la Fashion Week de Paris.

BRAD PITT, DREW BARRYMORE et GISELE BUNDCHEN PARLENT DE LA SOBRIÉTÉ : « UNE DES CHOSES LES PLUS LIBÉRANTES »

L’organisation lauréate d’un Oscar a pour mission de sensibiliser au taux de suicide des anciens combattants et espère apporter une contribution à la communauté « en responsabilisant les anciens combattants, les premiers intervenants, les travailleurs médicaux de première ligne et leurs familles grâce à des thérapies traditionnelles et non traditionnelles ».

Gigi se pavanait dans les rues de la ville, vêtue de mocassins en cuir verni noir avec d’épaisses chaussettes blanches, et a lissé ses cheveux blond foncé en chignon. Elle a accessoirisé avec une simple chaîne en or et des boucles d’oreilles assorties.

BRADLEY COOPER DIT QU’IL EST « CHANCEUX » D’ÊTRE RESTER SOBRE PENDANT 19 ANS

Hadid et Cooper ont peut-être beaucoup en commun, si ce n’est pour leurs cercles sociaux, mais aussi pour être de fiers parents de petits enfants.

Le mannequin de Malibu a une fille de deux ans avec l’ancien musicien des One Direction Zayn Malik, tandis que Cooper et son ex, Irina Shayk, sont co-parents de leur fille de six ans, Lea.

Shayk, un mannequin russe qui sortait auparavant avec Christiano Ronaldo, a mis fin à sa relation avec Cooper en 2019 et a depuis poursuivi une relation de coparentalité amicale avec l’acteur de « A Star is Born ».

En avril, Shayk a été aperçu avec Leonardo DiCaprio lors d’une after-party de Coachella à Palm Springs. Leur sortie de fin de soirée semblait simplement amicale, mais semblait mettre fin à l’intérêt de Gigi pour la star hollywoodienne de longue date.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

DiCaprio a depuis été aperçu avec le mannequin italien Vittoria Ceretti.

Bradley, qui était présent à La fête d’anniversaire de Léo en novembre, se souvient avoir ressenti un sentiment de jalousie lors de sa première rencontre avec DiCaprio il y a des années.

« J’ai travaillé comme portier tout au long de mes études supérieures », a-t-il déclaré à Cosmopolitan en 2012. « Je me souviens avoir emmené Leonardo DiCaprio dans sa chambre, et j’étais dans l’ascenseur avec lui et, genre, sept de ses amis. C’était vers le l’époque de « Titanic ».

Cooper a ajouté : « Et je me souviens de ce type qui ressemblait à un enfant, même si nous avions à peu près le même âge, il ressemblait à un petit garçon. Je me souviens avoir pensé que j’étais à un mètre de ce type et que nous étions aux antipodes. «

Ils ont été photographiés ensemble lors d’événements au fil des ans, et Bradley a pris la place de Leo dans « L’Allée des Cauchemars » de Guillermo del Toro Cooper n’avait alors que des mots positifs pour son ami.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« À ce jour, je ne peux pas croire [I’m friends with him]. Il est contagieux », a déclaré Cooper. « Vous savez, quand vous êtes avec certains de vos amis et que vous commencez à agir comme eux ?

« C’est comme ça qu’il est. Quand vous êtes avec lui, vous commencez tout juste à adopter certaines de ces manières par osmose. Cependant, je prends le temps d’aller chercher un Mohawk. »

DiCaprio a rompu avec petite amie Camila Morrone, 25 ans, à l’été 2022, après quatre ans de relation.