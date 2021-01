L’ancien Une direction Le membre n’est pas le seul bébé de janvier de la famille! La maman du mannequin a célébré son anniversaire hier.

« Célébré le bday de maman ce soir @ yolanda.hadid, » Gigi partagé sur Instagram le lundi 11 janvier. « Chaque année, je pense que je ne pourrais pas aimer, admirer ou apprendre d’elle plus – et puis je le fais. Elle est la meilleure maman et Oma que nous puissions jamais demander. Tellement béni. Je VOUS AIME, MERCI POUR TOUT. Je vous souhaite la meilleure année. «

Yolanda a commenté: « Je t’aime bébé, merci pour un beau dîner à la maison. »

Plus tard dans la journée, l’ancienne Bravolebrity s’est rendue sur sa propre page Instagram pour réfléchir à sa journée spéciale, tout en se réjouissant d’être une grand-mère.

En fait, elle était tellement excitée qu’elle a initialement partagé une photo du visage de sa petite-fille, ce que Gigi et Zayn ont intentionnellement évité. Yolanda a rapidement supprimé son message et ajouté une nouvelle image d’elle et de sa petite-fille.

« Mes bénédictions d’anniversaire … », elle écrit en partie. « Quand je me suis réveillé ce matin et que j’ai compté toutes mes bénédictions dans la vie, ce petit ange était classé n ° 1. C’est un tout nouveau sentiment, je ressens …, une partie de mon cœur dont je ne savais pas l’existence … .. «