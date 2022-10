Gigi Hadid en costume de velours bleu avec Tommy Hilfiger aux WWD Awards : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Andrew H. Walker/Shutterstock

Gigi Hadid, toujours l’icône de la mode, éblouie de bleu étoilé aux côtés d’un créateur légendaire Tommy Hilfiger lors des WWD 2022 Honors Awards le 25 octobre. Le mannequin, 27 ans, a porté un costume en velours bleu royal absolument élégant avec une longue coupe sur le tapis rouge, compensé par un chemisier blanc royal et des escarpins à talons blancs classiques. La superbe beauté portait également des colliers superposés, terminant le look avec de longues vagues de sirène en platine et une palette de maquillage douce alors qu’elle affichait son célèbre sourire. La rejoindre à l’emplacement de l’événement Cipriani South Street était Tommy Hilfiger, qui est sur le point de recevoir le John B. Fairchild Honour for Lifetime Achievement, par Le courrier quotidien. Tommy portait également un costume bleu, avec une cravate noire et des chaussures assorties.

L’apparence lumineuse de Gigi survient au milieu du drame. Le modèle a récemment appelé un designer assiégé Kanye West pour sa cascade “White Lives Matter” à la Fashion Week de Paris plus tôt en octobre. “Tu es un tyran et une blague”, a-t-elle écrit en partie le mardi 4 octobre, dans la section des commentaires d’un article dans lequel Kanye a insulté la rédactrice de mode de Vogue. Gabriella Karefa Johnson pour avoir ouvertement critiqué son défilé de mode parisien. Kanye a ensuite riposté avec une insulte directe via les réseaux sociaux, la comparant à un “Cabbage Patch”.

Pourtant, le mannequin à couper le souffle semblait complètement indifférent alors qu’elle régnait sur le tapis rouge mardi. Et bien qu’elle semble être une naturelle dans l’industrie de la mode, elle a récemment révélé qu’elle souffrait du “syndrome de l’imposteur”. “J’ai tout le temps le syndrome de l’imposteur”, a-t-elle déclaré Vogue magazine pour une interview parue le vendredi 14 octobre. Gigi, qui est maman d’une petite fille de 2 ans Kaï avec ex Zayn Malikparlait de son anxiété lors du lancement en septembre de sa ligne de cachemire Guest In Residence.

“Vous ne pouvez pas être mannequin pour toujours”, a-t-elle poursuivi. “J’étais créatif et c’est là que j’ai vu ma vie se dérouler. J’avais déjà pensé au cachemire, mais je pense [pregnancy] m’a juste fait penser à quel point je me sentirais plus à l’aise d’avoir un emploi dans un espace de bureau. Je peux y emmener ma fille avec moi.

De toute évidence, si son apparition royale mardi est une indication, Gigi n’aura aucun problème à continuer dans la mode d’une manière ou d’une autre, même en dépit de ses propres appréhensions.