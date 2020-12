Gigi Hadid a donné à ses fans un premier aperçu de la chambre d’enfant confortable et magnifique qu’elle a décorée avec son partenaire Zayn Malik.

La mannequin de 25 ans était d’humeur nostalgique alors qu’elle se retournait vers la veille de l’accueil de leur premier enfant ensemble.

Gigi a posté une série de photos inédites prises pendant sa grossesse dans son histoire Instagram et elle comprenait une photo prise la nuit avant son accouchement.

On voit Gigi alors enceinte posant dans une tenue sombre pour le selfie miroir, qui montre sa bosse de bébé parfaite au premier plan.

Sous-titrant la photo, Gigi a écrit: « la nuit avant mon accouchement ».







Une autre photo montre Gigi, vêtue d’un T-shirt tie dye et d’un short noir, debout dans la crèche de sa fille.

Cette fois, elle a légendé le cliché: « (environ une semaine avant). Décorer et passer du temps dans sa pépinière m’a vraiment aidé à me sentir prêt quand je me mettais aussi dans la tête. »

Les photos montrent le lit en bois de sa fille, prêt à être utilisé avec des rideaux de coton blanc qui pendent dessus.







La salle à l’air très animée montre également une station de changement en osier qui a tout ce dont vous avez besoin pour une révision de couche réussie.

Sur un mur, il y a un certain nombre d’étagères à livres qui sont remplies de toutes les histoires qu’un nouveau-né pourrait désirer, y compris un guide facile de physique quantique, au cas où elle voudrait avoir une longueur d’avance sur d’autres du même âge.







Une belle chaise longue en osier avec un coussin rembourré épais semble invitante, car de petits coussins de toutes formes et de tous styles complètent le look.

Nul doute que, comme tous les nouveaux parents le découvrent, la pépinière prête pour Instagram sort de la fenêtre la première fois que vous voulez désespérément changer une couche qui fuit et tous les articles joliment placés deviennent soudainement un obstacle pour faire le travail.

Gigi et Zayn ont accueilli leur fille en septembre, annonçant la nouvelle sur Twitter: « Notre petite fille est là, en bonne santé et belle pour essayer de mettre des mots sur ce que je ressens en ce moment serait une tâche impossible. »

