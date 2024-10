Gigi Hadid dit que Taylor Swift lui a appris un truc pour le défilé de mode Victoria’s Secret

Gigi Hadid est en train de dépoussiérer ses ailes alors que le défilé de mode emblématique de Victoria’s Secret fait son grand retour après une pause de 5 ans – et elle a reçu un peu d’aide de nul autre que Taylor Swift.

En discutant avec ET tout en étant glamour avant le spectacle à New York mardi, Gigi a révélé qu’elle avait prévu un petit quelque chose en plus pour le podium – un tour spécial que son ami de longue date, Taylor, lui a enseigné lors d’une des répétitions de la tournée de Taylor.

Gigi Hadid révèle qu’elle rendra hommage à sa meilleure amie Taylor Swift sur le podium lors du défilé Victoria’s Secret ce soir ! pic.twitter.com/FUj4JxRUCA – Divertissement ce soir (@etnow) 15 octobre 2024

Gigi a gardé les détails secrets, il pourrait donc s’agir d’un pas de danse, d’une pose ou de tout autre chose. Quoi qu’il en soit, elle a mentionné qu’elle n’était pas sûre que quelqu’un ait déjà réussi sur la piste VS auparavant… mais elle sait que c’est un nouveau défi pour elle.





En fin de compte, tout est question de taquinerie, de plaisir et de côté sexy alors que les Angels font leur grand retour sur le podium, ramenant la magie après des années d’absence.

Rappelez-vous que VS a mis fin à son émission annuelle en 2019 en raison de la baisse des audiences télévisées et de certaines controverses – puis a replongé l’année dernière avec une émission spéciale préenregistrée, « Victoria’s Secret: The Tour ’23 ».