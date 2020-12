Gigi Hadid appelle l’heure de son congé de maternité et retourne au travail deux mois après avoir accueilli une petite fille avec Zayn Malik.

La jeune femme de 25 ans a déclaré qu’il n’y avait pas de travail comme être mère mais elle a décidé de revenir au mannequinat.

Prenant pour ses histoires Instagram, elle a dit qu’être maman est « un travail pas comme les autres. »

Elle a ensuite dit à ses fans qu’elle cherchait à reprendre son travail de jour, écrivant qu’elle était «de retour au bureau».

Gigi est l’une des meilleures mannequins américaines, parcourant les podiums pour Chanel et Prada avant d’avoir son premier enfant.

Elle sera sans aucun doute accueillie à bras ouverts, même si depuis le début de la pandémie de coronavirus et tout au long de sa grossesse, Gigi a passé du temps à travailler derrière la caméra.







(Image: Gigi Hadid / Instagram)



La mannequin a cherché à s’ouvrir à de nouvelles possibilités et a récemment agi en tant que rédactrice invitée et directrice créative de V Magazine.

C’est à ce titre que Gigi a donné son premier aperçu de sa bosse de bébé en pleine croissance.

Cependant, elle ne s’est pas ouverte sur le rôle, disant qu’elle pensait que ce n’était « pas la chose la plus importante qui se passe dans le monde ».

À l’époque, elle voulait profiter de porter son premier enfant et a déclaré: «Je ne suis pas pressée de le faire, et j’ai l’impression que maintenant je veux juste en faire l’expérience, et j’écris beaucoup dans mon journal, et je Je ne veux pas m’inquiéter de me réveiller tous les jours pendant ma grossesse et aimer avoir à aimer avoir l’air mignon ou publier quelque chose. «







(Image: Gigi Hadid / Instagram)



Gigi a déclaré depuis son accouchement en septembre que sa petite fille était désormais sa «meilleure amie» et avait donné de petits aperçus de son bébé dans les bras.

Elle n’a pas révélé publiquement le nom de sa fille et une source a expliqué précédemment: « Gigi veut le plus d’intimité pour leur bébé et veut pouvoir l’élever en privé. »

