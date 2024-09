Gigi Hadid défile sur le podium de Vetements enveloppée dans du ruban adhésif DHL

Collant mais élégant.

Gigi Hadid a défilé vendredi sur le podium de la Fashion Week de Vetements Paris, vêtue d’une robe entièrement composée de ruban d’emballage DHL rouge et jaune.

Elle a associé la mini-robe moulante, qui faisait partie du défilé printemps/été 2025 de la maison de couture suisse, à des talons pointus recouverts de la bande logo.

Ses cheveux blonds courts étaient coiffés en vagues douces et elle arborait un maquillage naturel. Elle a laissé la robe parler en parcourant le podium sans accessoires.

Gigi Hadid a défilé vendredi sur le podium de la Fashion Week de Vetements Paris dans une robe composée de ruban adhésif DHS, comme on le voit ici. Getty Images

La mini-robe qu’elle portait vendredi était entièrement composée de rubans rouges et jaunes. Getty Images

Hadid portait également des talons recouverts de la bande DHS alors qu’il défilait sur le podium à Paris vendredi lors du défilé Vetements Paris Femme Printemps-Été 2025. Getty Images

Le rappeur Travis Scott, 33 ans, a ouvert le spectacle puis a contribué à le clôturer en marchant main dans la main avec Hadid, 29 ans, et le directeur créatif de Vetements, Guram Gvasalia.

Scott portait une veste en cuir verni sans rien en dessous et un pantalon assorti qu’il a mis dans ses bottes pour ses promenades sur le podium.

Le défilé Vetements n’avait pas seulement une scène remplie de stars : Bella Thorne, Ice Spice, Normani et Tom Daly étaient tous assis au premier rang du spectacle.

Hadid a participé à la clôture du défilé printemps-été 2025 de Vetements à Paris vendredi avec Travis Scott et le directeur créatif de Vetements, Guram Gvasalia, comme on le voit ici. Getty Images

Le rappeur portait une veste en cuir sans rien en dessous et un pantalon assorti. Getty Images

La Fashion Week de Paris – l’un des plus grands événements de mode de l’année – a accueilli plusieurs stars de premier plan au cours des derniers jours.

Jennifer Garner a assisté au défilé Christian Dior printemps 2025 plus tôt cette semaine et avait l’air chic et sans effort dans une robe noire cintrée à la taille avec une ceinture assortie.

Elle portait également un manteau en tweed gris et accessoirisée d’un mini sac à main en cuir noir.

Cardi B, quant à elle, a fait une déclaration audacieuse au défilé Mugler avec une frange géométrique qui formait un V sur son front mais était légèrement séparée au milieu.

La Fashion Week de Paris a amené plusieurs stars de premier plan à Paris, dont Jennifer Garner, qui a assisté au défilé Dior en début de semaine. Zabulon Laurent/ABACA/Shutterstock

Kylie Jenner a également fait une apparition à la Fashion Week de Paris dans une robe Balmain personnalisée avec son visage imprimé dessus, visible ici. Instagram/@kyliejenner

Kylie Jenner a été vue à certains événements dans une robe Balmain personnalisée qui mettait en vedette son propre visage.

Mercredi, le magnat du maquillage a également assisté à la fête d’anniversaire de la chanteuse Rosalía dans la Ville Lumière et portait une mini-robe bustier en cuir.

Elle a apprécié la fête d’anniversaire avec sa meilleure amie Stassie Karanikolaou, sa sœur aînée Kendall Jenner et leurs pairs, Gigi Hadid, Irina Shayk, Anya Taylor-Joy et plus encore.