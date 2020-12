La top model Gigi Hadid est la dernière à avoir participé au défi « Publier une photo de » sur les réseaux sociaux et a partagé des moments inédits de sa vie avec les fans. Beaucoup l’ont interrogée sur sa phase de grossesse et elle leur a également réagi avec des photos de la même chose.

L’une des photos montre son armoire de cuisine avec toutes sortes d’épices indiennes assorties comme le jeera (cumin), le haldi (curcuma), le garam masala, le saunth (poudre de gingembre sec), etc. Elle a partagé qu’elle les avait consommées pendant sa grossesse. Sur les photos, Gigi a écrit: « Lol, j’étais une personne psycho enceinte. »

Gigi et l’ancien chanteur de One Direction Zayn Malik avaient accueilli leur premier enfant le 24 septembre plus tôt cette année. Zayn a tweeté pour confirmer la naissance de leur petite fille.

Gigi avait confirmé sa grossesse en avril lors d’une apparition sur The Tonight Show, déclarant à l’animateur Jimmy Fallon: « De toute évidence, nous aurions souhaité qu’ils auraient pu l’annoncer selon nos propres conditions, mais nous sommes très excités et heureux et reconnaissants pour le bien de tout le monde- souhaits et soutien. «