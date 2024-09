Gigi Hadid célèbre le 4e anniversaire de sa fille Khai avec une vidéo adorable

La fille de Gigi Hadid a un an de plus !

Le jeudi 19 septembre, le mannequin de 29 ans a partagé une douce vidéo sur ses histoires Instagram de sa fille Khai alors qu’elle se balançait sur une balançoire au parc. La jeune fille de 4 ans, récemment arrivée, porte ses cheveux en deux tresses et une chemise à manches longues bleu clair.

« 4 ans de toi », a écrit Hadid sur la photo. « Joyeux anniversaire, maman Angel ! »

Elle a également ajouté une photo du gâteau d’anniversaire arc-en-ciel de sa fille, ainsi qu’une part du gâteau sur un plateau bleu. « Un gâteau pour le petit-déjeuner d’anniversaire, toujours », a écrit Hadid sur la photo.

Gigi Hadid et sa fille, Khai.

Instagram de Gigi Hadid



Hadid partage sa fille avec son ex Zayn Malik.

En août, Hadid a publié un carrousel de clichés doux de tout l’été sur son Instagramoffrant aux fans un aperçu rare de sa vie de mère de sa fille Khai.

La personnalité de Khai transparaît dans les photos partagées par sa mère. On peut voir la petite boire de l’eau directement au tuyau d’arrosage, se recroqueviller sur les genoux de sa mère à la table d’un restaurant et grimper sur le mur d’un château gonflable.

Sur d’autres photos, on pouvait voir le duo mère-fille comparer la taille de leurs mains tout en étant blottie sur le canapé et en traînant sur les rochers d’une rivière.

Vers la fin du carrousel, Hadid a montré le sens de la mode élégante de sa fille, alors qu’elle se tenait devant leur piscine dans une robe Versace rose personnalisée sur laquelle était écrit « Khai » au dos en lettres majuscules dorées.

« Big Summer Roundup », a écrit la fière maman dans sa légende. « Le meilleur des deux mondes », a-t-elle ajouté, faisant référence à la dichotomie observée entre sa luxueuse vie de mannequin et son temps calme avec son enfant.

En avril, Malik a révélé que Khai l’aide à nommer les animaux de sa ferme à Philadelphie.

« J’ai une ferme, je vis dans ma ferme depuis environ cinq, six ans maintenant », a déclaré Malik Petit déjeuner avec Jordan North, Chris Stark et Sian Welby. « J’ai des poules, quelques tortues, des chiens et des chats. Je vais éventuellement en faire une véritable ferme quand j’aurai le temps, mais cela demande beaucoup de travail de s’occuper d’un grand nombre d’animaux. Je veux avoir des chevaux un jour, j’aimerais aussi en avoir. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il donnait des noms à ses animaux, le chanteur a répondu : « Oui, je le fais, je pense que cela montre un bon propriétaire », avant de révéler que sa petite fille faisait partie du processus.

« Il faut avoir un certain lien avec ses animaux, et j’aime leur donner des noms, ma fille m’aide aussi à les nommer maintenant, donc c’est amusant », a-t-il ajouté.