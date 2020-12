Célèbres depuis l’enfance, Gigi Hadid et son petit ami Zayn Malik semblent avoir choisi de garder leur fille hors de la vue du public.

Mais cela ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas montrer leur bébé, même s’ils ne partagent pas son visage en ligne.

La fière mère Gigi a lancé un autre regard sur son premier enfant lundi, alors qu’elle partageait une photo de l’enfant blotti contre elle.

Alors que le visage du bébé était recadré, l’image montrait l’adorable pyjama festif dans lequel elle était habillée – avec des images d’arbres de Noël et de rennes.

La mannequin Gigi, qui est apparue sur Real Housewives Of Beverly Hills lorsqu’elle était enfant, a posté la photo sur son histoire Instagram après avoir été invitée par un fan: «Partagez une photo d’hier».

Parmi les multiples photos qu’elle a partagées, il y en avait une nouvelle de sa grossesse, montrant le mannequin de 25 ans à «5 mois prego» avec sa sœur Bella.

Cependant, Gigi avait précédemment publié une image de sa petite fille avec son père Zayn alors qu’ils passaient Noël au domicile de sa mère en Pennsylvanie, Yolanda Hadid.

Le bavoir et le grenouillère assortis de leur fille ont été conçus par Gucci et ont été un cadeau de Devon Windsor et de son mari, a déclaré Gigi.

Gigi et Zayn ont confirmé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble en avril de cette année.

La pop star a écrit: « Notre petite fille est ici, en bonne santé et belle. Essayer de mettre des mots sur ce que je ressens en ce moment serait une tâche impossible.

« L’amour que je ressens pour cette petite humaine dépasse ma compréhension. Je suis reconnaissant de la connaître, fier de l’appeler mienne et reconnaissant pour la vie que nous aurons ensemble x. »