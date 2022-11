Gigi Hadid aurait été « épris » de Leonardo Dicaprio – Hollywood Life

Voir la galerie





Il y a plus d’informations sur Gigi Hadid et Leonardo DiCaprio“, après que le couple a été vu quittant le même restaurant new-yorkais le 18 novembre. “Gigi continue de passer du temps avec Leo à New York”, a déclaré une source proche du mannequin de 27 ans. PERSONNES. Ils ont expliqué que Leo, 48 ans, “comprend très bien” que Gigi soit maman de sa fille de 2 ans Khaïet le Titanesque l’acteur “travaille autour de son emploi du temps pour la voir – c’est très gentil. Gigi est frappé.

La source de la publication a révélé que Leo “est un gentleman et assez romantique” avec Gigi, bien qu’il veuille toujours garder “les choses privées” entre eux deux. “Gigi partage peu de détails, mais elle aime beaucoup voir Leo”, a également déclaré la source PERSONNES. Gigi et Leo viennent de profiter d’un rendez-vous amoureux au Cipriani à New York, et ils ont essayé de se protéger des paparazzis en quittant le restaurant. Ils ont été rejoints par l’ami de Léo, Vivi Nevo.

Gigi et Leo ont été liés pour la première fois en septembre pendant la Fashion Week et auraient passé du temps ensemble lors d’une soirée loft à Soho ainsi qu’à la Casa Cipriani. Le mois suivant, ils auraient été aperçus lors d’une fête d’Halloween à Brooklyn, où Leo aurait porté un masque sur son visage presque toute la nuit. HollywoodLa Vie précédemment entendu de sources que Leo “poursuivait” la mère d’un enfant, mais Gigi, qui était auparavant en couple avec le père de sa fille Khai, Zayn Malikjouait difficile à obtenir.

“Leo s’intéresse clairement à Gigi, il la poursuit, mais elle la joue très cool parce que sortir ensemble n’est tout simplement pas une priorité pour elle en ce moment, entre sa fille et tout ce qu’elle a à faire avec le travail, elle a les mains pleines », a expliqué la source en septembre.

Un autre initié a révélé à HL que Gigi “n’envisage pas” de présenter Leo à sa fille si tôt dans leur relation. “Elle est extrêmement protectrice envers Khai”, a noté la source. “Être maman a complètement changé la perspective de Gigi en matière de rencontres. Il ne s’agit plus seulement d’elle. Elle a un enfant, et ce bébé passe avant tout le monde à ses yeux.