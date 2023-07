Gigi Hadid aurait été arrêté aux îles Grand Cayman pour possession de marijuana : « Tout est bien qui finit bien »

Le mannequin Gigi Hadid aurait été arrêtée le 10 juillet après être arrivée aux îles Grand Cayman avec de la marijuana en sa possession.

« Gigi voyageait avec de la marijuana achetée légalement à New York avec une licence médicale », a confirmé un représentant de Hadid au magazine People. « Il est également légal pour un usage médical à Grand Cayman depuis 2017. Son dossier reste clair et elle a apprécié le reste de son temps sur l’île. »

Hadid a partagé une poignée de photos et de vidéos de son séjour sur l’île peu de temps après l’annonce de la nouvelle.

« Tout est bien qui finit bien », a-t-elle légendé le post.

Un représentant de Hadid et les autorités des îles Grand Cayman n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Le point de vente local Cayman Marl Road a rapporté que Hadid et ses amis sont arrivés sur l’île via un jet privé le 10 juillet et ont été traités par les douanes et le contrôle des frontières. Une petite quantité de marijuana, apparemment suffisante pour un usage personnel, et d’autres accessoires de consommation de drogue ont été trouvés, a rapporté le point de vente.

Le mannequin a ensuite été arrêté et emmené au centre de détention des prisonniers, puis libéré sous caution.

Hadid a comparu devant un tribunal sommaire, où elle aurait plaidé coupable et aurait été condamnée à une amende de 1 000 $.

Hadid a partagé des photos de ses vacances sur Instagram.

« Bonjour ! elle a sous-titré une photo prise il y a quatre jours.

L’une des photos montrait un tatouage de dragon sur la hanche du mannequin Victoria’s Secret.

Hadid est la mère d’une fille qu’elle partage avec son ex-petit ami, Zayn Malik.

Le couple s’est séparé fin 2021 après avoir accueilli Khai en 2020.

« Elle m’a déjà tellement donné », a déclaré le mannequin au Sunday Times dans une interview. « J’ai toujours voulu être maman, mais je n’ai jamais été obsédée par ça ou [thought that] J’ai été mise sur cette Terre pour être maman. J’ai toujours été assez organisé, donc avoir Khai à l’époque où je l’ai fait était une bénédiction. Je suis si heureuse d’être une jeune maman. »