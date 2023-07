Gigi Hadid arrêtée pour possession de marijuana – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Castel Franck/ABACA/Shutterstock

Gigi Hadid a été arrêté à son arrivée à l’aéroport des îles Caïmans le 10 juillet, E ! Nouvelles confirmé le 18 juillet. Le mannequin a atterri à l’aéroport international Owen Roberts dans un avion privé. Des agents des douanes auraient trouvé « de la ganja et des ustensiles utilisés pour la consommation de ganja » dans ses bagages, selon un média local Caïman Marl Road.

Gigi et son amie, Léa McCarthy, ont ensuite été arrêtés, soupçonnés d’importation de ganja et d’importation d’ustensiles utilisés pour la consommation de ganja. Après avoir été emmenés au centre de détention des prisonniers à l’aéroport, ils ont été libérés sous caution. Les dames ont comparu devant le tribunal sommaire deux jours plus tard (12 juillet), où elles ont été officiellement inculpées. Après avoir tous deux plaidé coupables, ils ont été condamnés à une amende de 1 000 $ chacun.

Un représentant de Gigi a confirmé l’arrestation à E ! Nouvelles et expliqué plus en détail la situation. « Gigi voyageait avec de la marijuana achetée légalement à New York avec une licence médicale », a expliqué le représentant. « Il est également légal pour un usage médical à Grand Cayman depuis 2017. Son dossier reste clair et elle a apprécié le reste de son temps sur l’île. »

On ne sait pas pourquoi Gigi s’est vu prescrire de la marijuana médicale. En 2016, elle a révélé qu’elle avait été diagnostiquée avec la maladie auto-immune de la maladie de Hashimoto. La condition affecte la glande thyroïde, et Gigi a été ouverte sur le fait qu’elle prenait des médicaments pour réguler ses symptômes.

Gigi a publié une tempête sur Instagram à propos de son voyage aux îles Caïmans et ne semble pas être déconcertée par les problèmes juridiques auxquels elle a été confrontée à son arrivée. Plus tôt cette semaine, elle a partagé des photos d’elle se prélassant en bikini, tout en faisant ses débuts avec un tatouage de dragon géant sur sa jambe. Avant les vacances, Gigi travaillait dur alors qu’elle était mannequin à Paris. Elle a également passé le 4 juillet dans les Hamptons, où elle aurait été vue passer du temps avec Leonardo DiCaprio.

Plus à propos Gigi Hadid

Au milieu de sa carrière bien remplie, Gigi est également maman d’une fille de deux ans, Khaïqu’elle partage avec son ex, Zayn Malik. Bien que Gigi ait soigneusement gardé le tout-petit hors de la vue du public, elle donne souvent un aperçu de sa vie simple avec l’enfant de deux ans sur les réseaux sociaux.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: L’histoire de la petite amie de Leonardo DiCaprio : de Bridget Hall à sa nouvelle petite amie supposée, Gigi Hadid

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.