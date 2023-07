Gigi Hadid arrêté et condamné à une amende pour possession de marijuana aux îles Caïmans – National

Le mannequin international Gigi Hadid a été arrêtée et condamnée à une amende aux îles Caïmans après que des agents de la sécurité des frontières ont découvert une petite quantité de marijuana dans ses bagages.

Hadid, qui a depuis été libérée, a été arrêtée peu de temps après son arrivée sur le territoire tropical britannique par avion privé le 10 juillet.

Nouvelles vérifiées par Rolling Stone de l’arrestation du mannequin et a rapporté que Hadid, 28 ans, avait été condamné à une amende de 1 000 $ US (près de 1 300 $ CAN).

Des agents des douanes et du contrôle des frontières auraient découvert «ganja et ustensiles utilisé pour la consommation de ganja » dans les bagages de Hadid, selon le journal local Cayman Marl Road.

Les autorités ont déclaré que la quantité de marijuana saisie était « relativement faible » et susceptible d’être utilisée pour la consommation personnelle.

Hadid et son amie Leah Nicole McCarthy, qui avait également une petite quantité de marijuana et d’équipement dans son sac, ont toutes deux été arrêtées, soupçonnées d’« importation de ganja et d’importation d’ustensiles utilisés pour la consommation de ganja ».

Les deux femmes ont été transportées au centre de détention des prisonniers mais ont été libérées sous caution peu de temps après.

Hadid et McCarthy ont comparu devant le tribunal le 12 juillet pour payer l’amende de 1 000 $. TMZ a annoncé qu’il y aura pas de condamnation sur le dossier de Hadid.

Un représentant de Hadid a déclaré à Rolling Stone que le mannequin avait acheté la marijuana légalement à New York en utilisant une licence médicale.

« (La marijuana) est également légale pour un usage médical à Grand Cayman depuis 2017. Son dossier reste clair et elle a apprécié le reste de son temps sur l’île », a déclaré le représentant de Hadid dans un communiqué.

Aux îles Caïmans, cannabis médical a été prescrit comme médicament pour traiter la douleur, les nausées de la chimiothérapie et un certain nombre d’autres conditions depuis sa légalisation en 2017. La consommation de cannabis à des fins récréatives est illégale.

Même encore, Hadid est apparu insouciant sur les réseaux sociaux. Mardi, alors que la nouvelle de son arrestation tombait, Hadid a mis en ligne plusieurs photos et vidéos de son voyage sur Instagram avec la légende « Tout va bien qui finit bien ».

Il semble que Hadid, McCarthy et leurs amis aient profité au maximum des vacances tropicales, malgré leur brève arrestation.