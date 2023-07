Gigi Hadid arrêté après la découverte de cannabis dans des bagages en vacances aux îles Caïmans | Actualités Ents & Arts

Le mannequin Gigi Hadid a été arrêté la semaine dernière aux îles Caïmans après avoir été trouvé avec du cannabis.

Hadid, 28 ans, et son amie sont arrivées à l’aéroport international Owen Roberts le 10 juillet via un avion privé et leurs bagages ont été fouillés par les douaniers.

Le couple a été arrêté avant d’être libéré sous caution.

Deux jours plus tard, Hadid et son amie ont été officiellement inculpées lors d’une comparution devant le tribunal, où elles ont plaidé coupables et ont toutes deux été condamnées à une amende de 1 000 dollars, selon le média local Cayman Marl Road.

La représentante de Hadid a déclaré qu’elle voyageait avec de la marijuana achetée légalement à New York « avec une licence médicale ».

Le porte-parole a déclaré à l’agence de presse PA: « Il est également légal pour un usage médical à Grand Cayman depuis 2017. Son dossier reste clair et elle a apprécié le reste de son temps sur l’île. »

Hadid a semblé publier des informations sur les vacances sur Instagram.

Après l’annonce de son arrestation, Hadid a partagé des photos, dont une d’elle prenant un bain de soleil sur la plage avec des amis, accompagnées de la légende : « Tout va bien qui finit bien ».

Elle a également publié deux autres photos le 14 juillet, deux jours après la comparution devant le tribunal.

Hadid a commencé sa carrière de mannequin à l’âge de deux ans après avoir été découverte par le co-fondateur de Guess, le créateur de mode d’origine marocaine Paul Marciano.

Elle a travaillé avec des marques telles que Versace, Chanel, Fendi et Marc Jacobs et a fait plus de 30 apparitions en couverture de plusieurs éditions internationales de Vogue.

Hadid partage une fille avec l’ancien membre de One Direction Zayn Malik.