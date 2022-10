Gigi Hadid appelle Kanye West pour la cascade “White Lives Matter” Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Stephen Lovekin/Gregory Pace/Shutterstock

Gigi Hadid n’avait pas peur de tenir tête Kanye West après que le rappeur se soit rendu sur son Instagram pour attaquer publiquement Vogue rédactrice de mode Gabriella Karefa Johnson pour avoir critiqué son défilé de mode à Paris, où il portait une chemise qui disait “White Lives Matter”. Gigi, 27 ans, n’avait rien de tout cela et a appelé Kanye, 45 ans, pour avoir poursuivi l’éditeur. “Tu es un tyran et une blague”, a-t-elle écrit le mardi 4 octobre.

Plus à propos Gigi Hadid

Kanye a partagé une série de photos de Gabriella sur son Instagram, et il a insulté son sens de la mode. Alors que beaucoup de gens sont venus à la défense de l’éditeur, Gigi est allé juste après le Donda rappeur. « Vous aimeriez avoir un pourcentage de son intellect. Vous n’en avez aucune idée”, a-t-elle écrit. “S’il y a vraiment un intérêt à l’une de vos conneries, elle pourrait être la seule personne qui pourrait vous sauver. Comme si “l’honneur” d’être invité à votre émission devait empêcher quelqu’un de donner son avis ?

Gigi a également montré son soutien à Gabriella sur son histoire Instagram. Elle a partagé l’un des messages récents de l’éditeur et l’a félicitée. “L’une des voix les plus importantes de notre industrie”, a écrit le mannequin. “Pourrait-il scolariser cet homme honteux de plus de façons qu’il ne le sait.”

Gabriella avait partagé des vidéos et ses réflexions sur Kanye affichant la chemise “White Lives Matter” sur son histoire Instagram. En plus de qualifier la tenue d ‘”irresponsable et dangereuse”, elle a également déclaré que c’était sans art. “Je pense que si vous demandiez à Kanye, il dirait qu’il y a de l’art, de la révolution et tout ce qui se trouve dans ce t-shirt. Il n’y en a pas”, a-t-elle écrit.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Après le défilé de mode et l’affichage de la chemise “White Lives Matter” (aux côtés du commentateur controversé de droite Candace Owens), Kanye avait critiqué les bottes de Gabriella et partagé une photo d’elle et écrit qu’elle n’était “pas une personne à la mode” sur Instagram.

Gigi n’est pas la seule personne en colère contre Kanye à cause de la chemise controversée. Une source proche de l’ex-femme de Kanye Kim Kardashian révélé à HollywoodLa Vie exclusivement qu’elle “l’a perdu” après avoir vu la photo de lui avec Candace, mais elle n’a pas non plus été “surprise” par la chemise controversée et “pense qu’il essaie, une fois de plus, d’attirer l’attention”.

Lien connexe Lié: 11 moments les plus fous des VMA : Kanye interrompant Taylor, Britney embrassant Madonna et plus

L’initié a expliqué que le voir avec Candace était beaucoup plus bouleversant pour Kim, après que le commentateur de droite ait dit des choses insultantes sur elle et sa famille sur son podcast. “Kanye sait que Candace vient de finir de traiter la mère de ses enfants de prostituée et la grand-mère de ses enfants de proxénète, alors elle est extrêmement gênée par le fait qu’il ferait n’importe quoi avec elle et elle trouve cela très irrespectueux de elle et sa famille », ont-ils révélé.