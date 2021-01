Gigi Hadid a donné lieu à ses spéculations sur les fiançailles sur les réseaux sociaux après que le mannequin ait été repéré en train d’afficher une bague dans sa récente histoire Instagram. Dimanche, Gigi s’est livrée à un examen détaillé du granola sur sa poignée Instagram après que son bébé se soit endormi. Cependant, avec l’examen du granola, les fans de Gigi ont également remarqué qu’elle portait une bague à l’annulaire. De nombreux fans sont allés sur Twitter pour partager leurs pensées après avoir repéré Gigi arborant une bague étincelante avec quelques pierres cloutées dessus. Le fait que Gigi porte une bague à l’annulaire de sa main gauche a également alimenté les rumeurs de fiançailles sur les réseaux sociaux.

Alors que certains fans pensaient qu’il ne s’agissait que d’un accessoire habituel que portait le modèle, l’un des utilisateurs a même déclaré que Gigi méritait une meilleure bague de fiançailles que celle qu’elle porte lors de la session d’examen du granola sur Instagram. « Mais si nous savons tous que Zayn est plus des bracelets Cartier, alors c’est une bague de fiançailles plus regrettable pour une déesse comme Gigi … », a déclaré un utilisateur.

Cependant, un autre utilisateur a publié une version agrandie de la bague de Gigi. La version a montré que la bague de Gigi avait des pierres de mauvais œil cloutées dessus. L’utilisateur a écrit qu’ils pensaient que Zayn et Gigi se sont fiancés, cependant, la bague qu’elle porte ne ressemble pas à des bagues de fiançailles.

pensait littéralement que zayn et gigi se sont fiancés avant de se fiancer avec ces bagues à son annulaire mais elles ne ressemblent pas à des bagues de fiançailles pic.twitter.com/PF1PK1Hvqi – tromper 4 une direction (@ 99FINELINE_) 4 janvier 2021

Les vidéos de critique du granola de Gigi ont également été appréciées par les internautes en ligne pour leur étendue et leur honnêteté.

La mannequin de 25 ans a accueilli son premier enfant avec le beau Zayn Malik en septembre 2020. Zayn et Gigi ont commencé à sortir ensemble en 2015 après que l’ancien ait quitté le boys band britannique One Direction. En 2016, Gigi a figuré dans le premier clip de Zayn en chantant solo Pillowtalk. Le couple s’est brièvement séparé en 2018, mais s’est remis ensemble en 2020 et est devenu parents de leur premier enfant.