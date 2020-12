Le projet de loi omnibus de relance, qui verse de l’argent dans tout, des missiles aux courses de chevaux et offre 600 dollars en paiement direct aux Américains en difficulté, est «une insulte et une gifle» du peuple, a déclaré Tulsi Gabbard.

Le représentant sortant d’Hawaï a donné une évaluation sévère du plan de relance controversé, que de nombreux critiques considèrent comme trop peu, trop tard pour le pays, qui a été ravagé par Covid-19. Elle a dit qu’elle avait voté contre le projet de loi parce qu’il était précipité et qu’il répondait à des intérêts particuliers plutôt qu’aux besoins de la population.

Le dossier de près de 5600 pages a été distribué aux législateurs quelques heures seulement avant le vote. « Il est impossible que quiconque au Congrès ait eu l’occasion ou le temps de lire et de lire ce projet de loi pour savoir exactement ce qu’il contenait, » Dit Gabbard.

600 $ est une gifle à tous les Américains en difficulté à cause de la pandémie. Tu mérites mieux. J’ai voté contre le projet de loi de dépenses de 5 593 pages qui a donné des milliards aux intérêts des entreprises, au complexe militaro-industriel et à d’autres pays, laissant des miettes pour ceux qui ont le plus besoin d’aide. pic.twitter.com/82F1HYF43T – Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) 22 décembre 2020

Et son contenu réel – qui alloue de l’argent à des choses comme des missiles pour le Pentagone et offre un allégement fiscal pour les repas d’entreprise, surnommé le « déjeuner des trois martini » par les critiques – est «Une insulte et une gifle à tous les Américains de ce pays, qui se battent à cause de cette pandémie de Covid-19.»

Ce projet de loi est une représentation des priorités foirées de Washington.

Le projet de loi a été adopté lundi par la Chambre 359-53 contrôlée par les démocrates et a reçu un timbre d’approbation 92-6 par le Sénat contrôlé par les républicains quelques heures plus tard. Le président Donald Trump devrait le signer dans la loi.

Aussi sur rt.com Alors que le « stimulus » de Covid donne aux Américains 600 $, le projet de loi omnibus sur les dépenses au Congrès dépenserait des milliards de dollars pour l’aide étrangère et les problèmes d’animaux

Gabbard, une représentante démocrate non-conformiste dont le mandat se termine le mois prochain, a un bilan de vote contre son propre parti et a pris la flambée dans le passé. L’exemple le plus notable est sans doute son vote « actuel » sur les articles de destitution du président Trump il y a un an. Elle a déclaré qu’elle ne pouvait en bonne conscience voter ni «oui» ni «non» parce qu’elle croyait que le président était coupable d’actes répréhensibles, mais considérait la destitution comme un processus défectueux alimenté par la partisanerie.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!