« Gifle au visage »: les descendants namibiens des victimes allemandes du génocide condamnent l’accord d’aide

Vendredi, les gouvernements allemand et namibien ont annoncé une aide financière de 1,3 milliard de dollars qui sera distribuée sur une période de 30 ans dans le cadre d’un accord qui a vu Berlin reconnaître officiellement les crimes de génocide qu’il a commis pendant la domination coloniale.

Les fonds, qui n’ont pas été intentionnellement appelés « réparations » par le gouvernement allemand, financeront des projets de développement, des infrastructures rurales et l’approvisionnement en énergie et en eau.

La demande du ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas de « le pardon » des descendants des victimes a été rejetée, avec des personnes liées à ceux qui ont perdu la vie dans les massacres l’appelant un « claque au visage » cela a été négocié sans leur parler.

«Cela a été géré de manière très maladroite. Il n’y avait aucun respect pour les vies humaines perdues », L’économiste namibien Salomo Hei a déclaré aux journalistes.

Dans son accord avec la Namibie, l’Allemagne a officiellement reconnu les actions de ses citoyens contre les peuples autochtones Herero et Nama entre 1904 et 1908. Au moins 60 000 Herero et 10 000 Nama ont été exterminés sur ordre de l’armée allemande dans la région, et des milliers de personnes ont été emprisonnées dans camps de concentration.

Le rejet de l’accord par les familles des victimes intervient après que les chefs ethniques ont condamné la proposition comme « un affront à notre existence » Et un « montant insultant » pour les vies perdues.

Le Conseil des chefs de Namibie a publié lundi une déclaration dénonçant les responsables allemands pour ne pas avoir pris le point de vue des chefs et groupes ethniques « en considération sérieuse ».

