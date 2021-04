Lequel? a publié les résultats de son enquête annuelle sur la satisfaction de la clientèle des fournisseurs de téléphonie mobile britanniques, et c’est une mauvaise nouvelle pour les «Big Four». O2, EE, Vodafone et Three – les quatre principaux opérateurs du Royaume-Uni – ont été constamment surperformés par les fournisseurs de « ferroutage », qui utilisent ces quatre réseaux mais contrôlent les prix et le support client.

Giffgaff est arrivé en tête dans l’ensemble, avec un impressionnant 91% des clients interrogés disant qu’ils le recommanderaient à un ami. Tesco Mobile et Sky Mobile étaient conjointement deuxièmes, se reposant également sur le réseau d’O2, et tous les trois ont obtenu un score de satisfaction plus élevé que leur fournisseur parent.