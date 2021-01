NORMAN, Oklahoma: Umoja Gibson a réussi huit points à 3 points et a marqué 9 points, un sommet de la saison, et l’Oklahoma a récupéré après avoir soufflé un déficit de 18 points à la mi-temps pour battre le numéro 9 de la Virginie occidentale 75-71 samedi.

Les Sooners (6-1, 2-1 Big 12) ont remporté trois victoires consécutives et quatre sur cinq contre les Mountaineers (8-3, 1-2), dont un balayage de saison en 2019-20. Les Sooners ont également remporté quatre de leurs sept derniers matchs contre des adversaires classés.

Taz Sherman et Jalen Bridges avaient 19 points chacun pour la Virginie-Occidentale, et Miles McBride en avait 15. Les défaites précédentes des Mountaineers cette saison sont venues au n ° 1 Gonzaga et au n ° 3 du Kansas. Cette défaite a empêché l’entraîneur Bob Huggins d’enregistrer sa 300e victoire en tant qu’entraîneur de West Virginias.

Avec le score à égalité à 60, Gibson a renversé un long sauteur à 2 points, puis son dernier 3 points avec 3:40 à gauche, donnant à Oklahoma la tête pour de bon. Gibson a terminé 8 sur 11 de profondeur.

La Virginie Occidentale a maintenu la pression et a tiré deux fois moins de trois points dans la dernière minute, mais un panier de DeVion Harmon (10 points) et deux lancers francs d’Austin Reaves (13 points) ont permis aux Sooners de rester en tête.

La Virginie-Occidentale a tiré 23% (7 sur 30) du terrain en première mi-temps, permettant à l’Oklahoma de se forger une avance de 38-20 à la mi-temps. Les alpinistes ont passé plus de 8 minutes et demie sans panier pendant un tronçon alors que l’avantage de l’Oklahomas est passé de 19-16 à 33-17.

Il n’a pas fallu longtemps à la Virginie occidentale pour rattraper son retard. Les Mountaineers ont ouvert la deuxième mi-temps sur une course de 20-7 et ont tiré à 45-40 sur un vol et un layup de McBride avec 12h38 à jouer. Les 3 points consécutifs de Sherman, Emmitt Matthews Jr. et Sherman ont égalisé le match à 49 avec 10h10 à jouer.

GRANDE IMAGE

Virginie-Occidentale: Les Mountaineers ont perdu deux attaquants cette semaine en première année Isaiah Cottrell (tendon d’Achille déchiré contre Northeastern mardi) et en deuxième année Oscar Tshiebwe (équipe de gauche pour des raisons personnelles vendredi). Ils devront s’adapter à la perte de deux gros joueurs internes, et le match du samedi a été leur première occasion d’expérimenter ce à quoi cela va ressembler. Bridges a remplacé Tshiebwe dans la formation de départ.

Oklahoma: Les Sooners tentent de survivre à une période particulièrement difficile de leur calendrier qui les confronte à quatre adversaires consécutifs du top 15 (Texas Tech, Virginie-Occidentale, Baylor et Kansas). Une victoire sur un ennemi classé est toujours un bon tonique et devrait aider à construire un CV de tournoi NCAA.

SUIVANT:

Virginie-Occidentale: Restera dans l’Oklahoma pour visiter l’état de l’Oklahoma lundi avant de rentrer chez lui pour un match samedi prochain contre le Texas.

Oklahoma: Visitez le n ° 2 Baylor mercredi et le n ° 3 du Kansas samedi.

___

