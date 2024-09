Gibson absent 3 à 6 semaines après une chirurgie d’appendicectomie d’urgence

Le gardien des Ducks, John Gibson, a subi une appendicectomie d’urgence hier soir. Il devrait être absent environ 3 à 6 semaines.

Gibson a commencé plus de 50 matchs pour Anaheim au cours de cinq des six dernières saisons complètes de 82 matchs dans la LNH (à l’exclusion de 2020-21) et au moins la moitié des matchs du club au cours de chacune des huit dernières saisons.

Le joueur de 31 ans est le leader de tous les temps des Ducks pour les matchs joués par un gardien de but et les arrêts, tandis qu’il se classe deuxième pour les victoires et troisième pour les blanchissages.

Au cours des quatre dernières saisons, Gibson est l’un des quatre gardiens de la LNH avec plus de 5 000 arrêts (5 533), aux côtés de Connor Hellebuyck (WPG, 6 648), Jusse Saros (NSH, 6 529) et Andrei Vasilevskiy (TBL, 5 901). Il se classe également 10e pour les départs (187) et 11e pour les apparitions (190) au cours de cette période.