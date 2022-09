Gibraltar se précipite pour arrêter la fuite de pétrole d’un cargo échoué après une collision avec un pétrolier

Un “incident majeur” a été déclaré mercredi à Gibraltar après la collision du cargo OS 35 avec un transporteur de gaz naturel liquéfié la veille, selon le gouvernement.

Le cargo, qui transporte 215 tonnes de fioul lourd, 250 tonnes de gasoil et 27 tonnes d’huile de lubrification, a été échoué pour éviter qu’il ne coule dans la baie de Gibraltar. Les 30 personnes à bord, dont 24 membres d’équipage et 6 inspecteurs, ont été évacuées.

L’autorité portuaire de Gibraltar (GPA) a confirmé jeudi qu’il y avait eu une fuite d’huile, dont une petite quantité s’est échappée du périmètre d’un barrage mis en place à la suite de l’accident.

“L’équipe de sauvetage à bord a identifié la source de cette fuite à deux évents de réservoir des réservoirs de soute du navire. Tous les évents avaient déjà été scellés, mais le joint de deux évents s’est desserré lors du froissement du navire”, a déclaré le GPA dans un déclaration.

Le communiqué indique que les plongeurs sur place ont pu rétablir les scellés et que le GPA était en train d’arrêter la libération d’huile par les évents. Les autorités collectaient le pétrole flottant librement qui s’était déjà évacué, tandis que des barrages absorbants pour absorber le pétrole étaient déployés.

Mercredi soir, le gouvernement a déclaré qu’il y avait des indications que le cargo ne s’était “pas brisé en tant que tel, mais s’était effondré” et que la “première préoccupation” était le déchargement du fioul lourd à faible teneur en soufre à bord dès que possible, suivi du diesel et de l’huile de lubrification.

Le gouvernement a ajouté qu’il “n’y avait aucun moyen de retirer plus tôt les carburants en question du navire d’une manière qui ne présentait pas de risque pour l’environnement”.

Greenpeace a déclaré à CNN qu’il était inquiet car la zone de l’incident est une zone fortement polluée en raison du volume de navires qui passent.

Le militant de Greenpeace, Francisco del Pozo, qui surveille la situation, a déclaré à CNN que “dans l’état actuel des choses, il n’y a pas de déversement majeur de pétrole”.

Selon les autorités de Gibraltar, il faudra environ 50 heures de pompage avec l’opération effectuée “sous la surveillance la plus stricte pour chercher à éviter tout déversement”.

Des équipements supplémentaires en cas de déversement d’hydrocarbures devraient arriver à Gibraltar en provenance du Royaume-Uni dimanche, selon le communiqué.

Le gouvernement de Gibraltar a déclaré que le délai de récupération de la coque du cargo OS 35 devrait s’étendre plus longtemps que prévu de quelques semaines.