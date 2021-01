Photographie: Jon Nazca / Reuters

Entourée de clôtures et située dans le contexte dramatique du rocher de Gibraltar, la frontière entre l’Espagne et Gibraltar a longtemps rythmé la vie dans la pointe sud de la péninsule ibérique, traversant jusqu’à 30000 travailleurs frontaliers et touristes une base quotidienne.

L’annonce selon laquelle les contrôles aux frontières pourraient appartenir au passé, à la suite d’un accord de dernière minute pour le Nouvel An entre le Royaume-Uni et l’Espagne, a été accueillie avec émerveillement, soulagement et une dose grisante de méfiance des deux côtés de la frontière terrestre.

«C’est une journée historique», a déclaré Juan Lozano, président d’une organisation qui représente huit municipalités espagnoles de la zone frontalière. «Un dont nous nous souviendrons tout comme nous nous souvenons de la chute du mur de Berlin en 1989.»

Quelques heures avant que Gibraltar ne devienne la seule frontière terrestre marquée par un Brexit dur, Madrid et Londres ont signé un accord de principe qui permettra au territoire britannique de faire partie de l’espace Schengen.

Une telle décision pourrait transformer la région, a déclaré Lozano à l’agence de presse espagnole Efe. «Cela permettra à la clôture qui a divisé deux communautés, et dont nous souffrons depuis 300 ans, de disparaître.

Malgré la cession de Gibraltar à la Grande-Bretagne en 1713, l’Espagne a longtemps cherché à reprendre possession du territoire. Parfois, la frontière est devenue un pion dans le différend de souveraineté, surtout en 1969 lorsque le dictateur espagnol Francisco Franco a barricadé la frontière. La lourde porte de fer a été levée 13 ans plus tard, laissant la place aux réunions en larmes de parents séparés depuis longtemps.

Les véhicules font la queue à la frontière entre l’Espagne et Gibraltar le jour de l’an. Photographie: Jorge Guerrero / AFP / Getty Images

En 2013, au milieu d’un différend avec Gibraltar sur un récif artificiel, l’Espagne a intensifié ses contrôles à la frontière, déclenchant des mois de blocage.

Vendredi, alors que le Royaume-Uni marquait son premier jour en dehors du cadre réglementaire de l’Union européenne, les caméras installées au poste frontière de Gibraltar ont montré peu de trafic. La journée avait commencé dans la confusion, avec rapports de passeports exigé de passer en Espagne au lieu de cartes d’identité officielles.

Le ministre en chef de Gibraltar a attribué cela au Brexit et à la nature de dernière minute de l’accord concernant le territoire, car l’Espagne n’avait pas encore pu obtenir l’autorisation de la Commission européenne pour permettre aux ressortissants britanniques d’entrer avec seulement une carte d’identité.

«Une ironie intéressante que le problème aujourd’hui à la frontière… n’est pas réellement l’Espagne, c’est la Commission européenne. Mais pas pour longtemps, j’espère », a déclaré Fabian Picardo à la Gibraltar Broadcasting Corporation.

À Gibraltar, le soulagement immédiat d’avoir évité une frontière dure a été mêlé à de nombreuses questions qui restent sans réponse. « Tout soupir collectif de soulagement doit être tempéré par le manque de connaissance de l’arrangement précis », a déclaré l’opposition sociale-démocrate de Gibraltar dans un communiqué.

La partie n’a pas considéré l’accord comme juridiquement contraignant, car il n’a pas encore été officialisé dans un traité par la Commission européenne. «Nous l’accueillons pour ce qu’il est – une première étape qui maintient vivante la possibilité d’un accord sûr et bénéfique et évite un Brexit dur.»

La demande de détails supplémentaires a été reprise par le parti Together Gibraltar, qui détient un siège au parlement de Gibraltar. Dans sa déclaration en réponse à l’accord, cependant, le parti a réservé ses paroles les plus fortes au Royaume-Uni.

« Le parti souhaite également rappeler à l’électorat que nous nous trouvons dans cette position car en juin 2016, le Royaume-Uni a effectivement jeté Gibraltar aux lions », a-t-il déclaré.

Il a poursuivi: « Ils nous ont arrachés de l’UE à contrecœur, puis ont accordé à l’Espagne un veto sur notre capacité à accéder à un accord commercial, et ont finalement signé leur propre accord commercial qui nous a laissé négocier un accord avec peu ou pas de levier. »