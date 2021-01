Le projet d’accord permettra de voyager sans passeport entre Gibraltar et l’Espagne. Dans le cadre de l’accord, une agence européenne surveillera les arrivées maritimes et aériennes à Gibraltar. Les personnes arrivant de Grande-Bretagne devront passer le contrôle des passeports, comme elles le font actuellement.

Jeudi, la ministre espagnole des Affaires étrangères, Arancha González Laya, a annoncé un accord de dernière minute avec les négociateurs en Grande-Bretagne et à Gibraltar qui évite la possibilité que des voyageurs et des marchandises soient bloqués à la frontière à partir de vendredi.

L’Espagne avait fait pression pour que les négociations sur Gibraltar soient séparées des principales négociations sur le Brexit entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne.

Connu sous le nom de Rocher en raison de la caractéristique dominante de son territoire de 2,6 miles carrés, Gibraltar a longtemps dépassé son poids en termes d’importance militaire et économique, en tant que porte d’entrée vers la Méditerranée, mais aussi en tant que centre financier qui applique une fiscalité des entreprises nettement inférieure à celle de la Grande-Bretagne. .

Compte tenu de leur isolement géographique, les résidents et les responsables de Gibraltar craignaient les conséquences du Brexit avant le référendum de 2016, au cours duquel 96% des électeurs de Gibraltar ont cherché à rester dans l’Union européenne, mais les Britanniques ont globalement voté pour partir.

Les négociateurs à Madrid, Londres et Gibraltar – travaillant par vidéoconférence – ont passé ces dernières semaines à se démener pour battre la date limite du 1er janvier pour un accord garantissant la circulation fluide des marchandises et des personnes à destination et en provenance de Gibraltar, même si la Grande-Bretagne ne fait plus partie Syndicat.

Les questions telles que la reconnaissance mutuelle des permis de travail et des permis de conduire ont été réglées relativement facilement, mais les points de friction étaient ce que signifie la frontière de Gibraltar et qui devrait la surveiller.