Gibraltar et l’Espagne en conflit sur la “violation” de la souveraineté

Le ministre en chef de Gibraltar, Fabian Picardo, a déclaré que des agents du service espagnol de surveillance des douanes ont atterri jeudi sur la plage orientale du territoire. Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, il a qualifié cela “de violation flagrante de la souveraineté britannique et, potentiellement, d’incident le plus grave et le plus dangereux depuis de nombreuses années”.