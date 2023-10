Gibraltar 0 – 4 Rep Ire

Le manager sous le feu des critiques, Stephen Kenny, a été épargné par de nouvelles sanctions alors que la République d’Irlande a remporté une victoire 4-0 en qualifications pour l’Euro 2024 contre Gibraltar.

L’adolescent de Brighton, Evan Ferguson, a donné l’avantage aux visiteurs à la huitième minute à l’Estadio Algarve avec son troisième but international senior avant que l’ailier du Celtic Mikey Johnston, le défenseur des Wolves Matt Doherty et le remplaçant Callum Robinson ne frappent pour conclure une deuxième victoire de la campagne du Groupe B. .

Kenny était entré dans le match en insistant sur le fait qu’il resterait aux commandes jusqu’à ce qu’un réexamen de son règne soit effectué après leur dernier match de qualification contre les Pays-Bas et un match amical contre la Nouvelle-Zélande en novembre.

Mais lorsqu’on lui a demandé si la victoire contre Gibraltar serait son dernier match, Kenny a répondu : « C’est hors de mon contrôle, je ne peux pas influencer cela. Pour moi, je dois essayer d’obtenir un résultat à Amsterdam.

« C’est un grand match. Les Pays-Bas doivent gagner pour se qualifier. Ils voleront. Nous devons réaliser une performance contre les Pays-Bas à Amsterdam. C’est un grand défi, c’est un défi que nous attendons avec impatience. En dehors de cela, c’est hors de mon contrôle.

« Honnêtement, je ne sais pas. C’est peut-être le cas. Je vais tout donner contre les Pays-Bas et la Nouvelle-Zélande. Il n’y a aucun doute, bien sûr, je veux être le manager de l’Irlande. C’est génial. »

Mikey Johnston, de l’Irlande, marque le deuxième but de son équipe





L’Irlande a négocié un match qu’elle aurait dû gagner confortablement avec le minimum de complications pour réaliser un doublé face aux Minnows avant le voyage du mois prochain aux Pays-Bas.

Une fois de plus, il n’y aura que de la fierté en jeu à Amsterdam, les espoirs de qualification automatique ayant été éteints par la défaite 2-0 à domicile contre la Grèce vendredi soir, et même la possibilité d’une place en barrage semble de plus en plus faible de jour en jour.

Les matchs contre Gibraltar, qui a désormais disputé 44 matches de qualification pour le Championnat d’Europe et la Coupe du Monde et n’a pas récolté un seul point, n’allaient jamais être la référence pour l’évaluation de la Fédération irlandaise de football et, même si l’embarras a été facilement évité, des questions difficiles restent en suspens. un manager dont les 28 rencontres compétitives n’ont donné que six victoires.

Kenny, qui a une fois de plus déployé quatre défenseurs au lieu de ses trois habituels, a offert à Johnston un premier départ international senior dans la recherche d’une créativité indispensable.

Cependant, c’est depuis le flanc opposé que les visiteurs ont frappé en premier lorsque Chiedozie Ogbene a lancé une passe dans la course de Doherty qui se chevauchait et que Ferguson, non marqué, a dirigé son centre à la huitième minute devant le gardien impuissant Dayle Coleing.

L’attaquant de Luton, Ogbene, a continué à apparaître comme l’arme la plus puissante de l’Irlande depuis le côté droit et, avec Josh Cullen sondant depuis le milieu de terrain central, ils ont dominé la possession sans créer d’ouvertures nettes.

Ils auraient peut-être prolongé leur avance lorsque le corner de Ryan Manning à la 24e minute a été autorisé à traverser la surface de réparation sans être touché, mais Shane Duffy n’a pas réussi à marquer au-delà du deuxième poteau.

Coleing a été contraint de repousser la tentative d’écart de Johnston après avoir dépassé Tjay de Barr et Liam Walker quelques secondes plus tard.

Callum Robinson célèbre après avoir marqué le quatrième but de l’Irlande





L’homme du Celtic a inscrit son nom sur la feuille de match à la 29e minute lorsque Doherty a accepté une autre passe d’Ogbene dans l’espace entre les défenseurs Jayce Olivero et John Sergeant et a centré pour que l’ailier se glisse et, après sa première tentative, soit revenu d’un poteau. , regroupez le rebond sur toute la ligne.

Coleing a dû sortir de sa ligne pour empêcher Johnston d’atteindre la passe défensive de Jamie McGrath sept minutes avant la pause, puis a bloqué l’effort poignardé de Ferguson après que Johnston ait retiré le ballon.

Walker a rassemblé le premier effort de Gibraltar dans les arrêts de jeu après que De Barr ait volé Johnston et couru dans l’espace sur la droite, mais la tentative du milieu de terrain a volé à côté sans danger.

Coleing a arraché la tête de McGrath du ciel nocturne après avoir touché le centre d’Ogbene, puis a bloqué la frappe ferme de Jason Knight, mais il était soulagé lorsque la volée de Duffy depuis un corner de Johnston a volé juste à côté dans une vague d’activité au début du match. Deuxième partie.

Knight a envoyé une tête plongeante à côté du centre de Johnston à la 51e minute avec la défense de Gibraltar à six et sept et Ferguson n’a pas pu toucher la cible avec un coup franc à 25 mètres alors que la République cherchait à tuer le match.

Johnston a vu un tir dévié large à l’heure, mais a ensuite délivré un corner qui a été intelligemment lancé par McGrath pour que Doherty dépasse le gardien à bout portant.

Le remplaçant Robinson a complété le travail avec une tête à la 80e minute pour égaler le score de 4-0 lors de la dernière rencontre des deux équipes à Faro en 2015.

Kenny : Les joueurs méritent d’être félicités pour leur réponse

« Nous sommes déçus d’avoir perdu le match vendredi. Mettre cela derrière eux, s’entraîner et se préparer de manière professionnelle, puis travailler les ouvertures pour les buts de manière très intelligente, cela a rendu les finitions plus faciles.

« Les joueurs méritent d’être félicités car c’était un travail professionnel ce soir-là, une bonne performance. Nous aurions pu marquer beaucoup plus de buts.

« Je comprends les résultats grecs, je comprends cela. Perdre contre la Grèce, c’est un match 50-50. Nous l’avons perdu. Il y a beaucoup de critiques à cause de cela.

« Ce n’est pas grave. Il y a aussi eu beaucoup de bon football que les gens ne devraient pas non plus oublier. »

Et après?

République d’Irlande retour à l’action en novembre avec un match de qualification pour l’Euro 2024 contre le Pays-Bas à Amsterdam le 18 novembre suivi d’un match amical contre Nouvelle-Zélande à Dublin le 21 novembre.