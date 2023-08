Gibbs-White apparaît comme le talisman des arbres à Forest

La Premier League est l’endroit où les rêves de football sont réalisés et anéantis plus rapidement que vous ne pouvez dire « VAR s’est trompé ». C’est cet endroit magique où les joueurs sortent de l’obscurité pour devenir des légendes, et où les vedettes sont bannies dans le royaume de l’ombre. Alors, qui peut rejoindre les rangs des vedettes dont on parle le plus en Premier League ? Nul autre que la star de Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White. C’est un joueur qui fait du terrain sa toile et de l’opposition ses sujets involontaires.

Produit de l’académie de Wolverhampton depuis l’âge de 8 ans, Gibbs-White n’a pas obtenu ses fleurs avant son prêt à Sheffield United en 2021/22. Là, il a marqué 11 buts en 35 apparitions en Championnat. Les Trees ont battu leur record de frais de transfert au début de la saison 2022/23. Nottingham Forest a déboursé plus de 50 millions de dollars pour l’acquérir auprès des Wolves. Forest avait déjà signé 16 joueurs avant MGW. Pourtant, le patron de Forest, Steve Cooper, savait qu’il avait besoin d’un joueur pour être le ciment et les connecter tous pour conserver le statut de Premier League.

Examinons quelques chiffres. MGW a accumulé des statistiques spectaculaires. Il est le seul joueur à avoir réussi à créer plus de 50 occasions, à gagner plus de 50 duels aériens et à effectuer plus de 50 affrontements depuis le début de la saison dernière.

Gibbs-White à Forest mérite une discussion plus coûteuse

Les statistiques de Morgan Gibbs-White racontent l’histoire d’un milieu de terrain polyvalent qui peut avoir un impact sur le jeu de plusieurs manières. Il a de la créativité, des prouesses aériennes et une capacité de dribble. Ceux-ci se combinent pour faire de lui une menace à multiples facettes, capable de renverser le cours d’un match à lui seul. Sa capacité à créer des opportunités de but, à dominer les duels aériens et à battre ses adversaires avec son dribble le distingue des autres.

Mason Mount et Kai Havertz sont deux exemples de rivaux positionnels. Leurs clubs ont dépensé d’énormes sommes d’argent pour chacun. Pourtant, Havertz et Mount ont du mal à trouver la passe incisive. Ils ne peuvent pas non plus prendre le contrôle du jeu depuis le milieu de terrain comme le fait Gibbs-White avec Forest.

En parlant de comparaisons, vous souvenez-vous de Jack Grealish de ses jours à Aston Villa ? Eh bien, Gibbs-White a un peu ce flair, ça. Et n’oubliez pas James Maddison – un nom synonyme d’enfiler l’aiguille avec des passes de précision. Gibbs-White semble avoir attrapé le même bug de pass-it-like-you-mean-it. Désormais, des occasions se créent à gauche, à droite et au centre, ce qui oblige les défenseurs adverses à remettre en question leurs choix de vie.

Un talent prometteur au City Ground

Alors, Gibbs-White peut-il mener Nottingham Forest dans le top 10 de la Premier League ? Nottingham Forest vient de fermer un . Sans surprise, Gibbs-White a réalisé une autre performance impressionnante dans un maillot Forest. MGW a remporté le plus de duels, a eu le plus de passes dans la surface adverse, a créé le plus d’occasions et a tenté le plus de prises sur quiconque sur le terrain. Si les statistiques et les premières indications sont quelque chose à dire, nous pourrions voir Forest devenir le chouchou de la table médiane de la saison 2023/24 de Premier League. Après tout, les Tricky Trees ont un héritage européen légendaire à respecter… Gibbs-White pourrait bien être celui qui scénarisera le prochain chapitre.

