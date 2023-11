Gibbs-Lawhorn déclenche Illini lors de la victoire d’ouverture de la saison 80-52 contre l’EIU

CHAMPAGNE — Le numéro 25 de l’Illinois a annoncé sa saison 2023-24 lundi à 19 heures CT, mais il a semblé que les Illini ont mis environ 20 minutes en temps réel avant de s’en rendre compte alors que l’Est de l’Illinois, devrait terminer dernier de la Conférence de la vallée de l’Ohio, a pris une avance de 15-6 au début.

Mais un étudiant de première année a réveillé les Illini.

Lors de ses débuts à Illini, Dra Gibbs-Lawhorn a mené l’Illinois avec 18 points en sortie de banc – y compris une séquence personnelle de 6-0 en première mi-temps pour donner à l’Illinois une avance qu’il détenait pour les dernières 25:25 d’une victoire d’ouverture de la saison 80-52.

Terrence Shannon a ajouté 16 points, dont 12 des points d’Illini lors d’une séquence critique de 17-0 qui a duré les trois dernières minutes de la première mi-temps et les deux premières minutes de la seconde mi-temps.

L’Illinois a tiré 1 sur 13 sur trois pour commencer le match, mais a réussi 9 de ses 19 derniers tirs au-delà de l’arc, mené par Shannon (3 sur 7 sur trois) et Luc Goode (9 points, 3 sur 5 sur trois).

L’Illinois a limité l’Est de l’Illinois à 29 % de tirs. Kooper Jacobi a mené les Panthers (0-1) avec 10 points sur 5 tirs sur 12. Ancien Illini Jermaine Hamlin a ajouté quatre points, cinq rebonds, un bloc et un vol.

EIU a pris une avance de 15-6 derrière sept points de deuxième chance, et l’Illinois a eu du mal à tirer au-delà de l’arc et depuis la ligne des lancers francs, faisant seulement 2 sur 8 depuis la bande de charité pour commencer le match.

Mais Gibbs-Lawhorn a marqué trois buts consécutifs sur le terrain, dont un lay-up rapide et un dunk rapide, pour donner aux Illini une avance de 23-19. EIU a égalisé le match après des sauts consécutifs. Mais l’Illinois a ensuite réalisé une séquence de 14-2 pour terminer la mi-temps, dont trois tirs consécutifs à 3 points (Shannon, Goode, Shannon) pour prendre une avance de 37-25 à la pause.

Les Illini ont ensuite commencé la mi-temps sur une séquence de 7-0, déclenchée par un lay-up de Shannon et un panier à 3 points. Gibbs-Lawhorn est ensuite redevenu chaud, frappant trois sauts consécutifs, dont un à 3 points, pour déclencher une course de 10-0 pour Illini et prendre une avance de 58-31. Entraîneur de l’Illinois Brad Underwood après cela, il a en grande partie déchargé son banc.

***Allez VIP ! Obtenez votre premier mois d’accès VIP à Illini Inquirer pour seulement 1 $***

Ce que cela veut dire: Il est facile de se qualifier pour le numéro 1 du Kansas, c’est une autre chose de se qualifier pour l’une des équipes de Division I les moins bien classées. L’Illinois n’a pas été la seule équipe du Big Ten à avoir pris un mauvais départ, mais c’est pourquoi ils planifient ces matchs à achat anticipé. Et honnêtement, Brad Underwood il l’apprécie probablement un peu. Ce mauvais départ lui donne de nombreux moments propices à l’apprentissage et potentiellement humiliants pour son équipe avant le début des grands tests – ceux qui comptent.

La star du jeu : Avec les étoiles d’Illini qui luttent pour sortir de la porte, Dra Gibbs-Lawhorn a fourni à l’Illinois l’énergie et l’étincelle dès le banc. Le gardien de première année a fait preuve de vitesse à la pause, d’explosivité au bord et de capacité à marquer aux trois niveaux. Il a même fait preuve d’une certaine ténacité sur la vitre.

***Inscrivez-vous à notre newsletter quotidienne GRATUITE Illini Inquirer***

Statistiques du jeu

Le banc de l’Illinois a dominé l’EIU 47-20.

L’EIU a dominé l’Illinois 14-13 sur les points de la deuxième chance et a réalisé 14 rebonds offensifs, contre 10 rebonds offensifs pour l’Illini.

L’EIU n’a réalisé que huit revirements contre 12 pour l’Illini.

Les deux équipes ont à peine réussi la moitié de leurs lancers francs : l’Illinois en a réalisé 12 sur 23 et l’EIU en a réalisé 8 sur 16.

L’Illinois a dominé l’EIU 36-22 dans la peinture.

L’Illinois a dominé l’EIU 11-4 pour les points de rupture rapide.

Ne négligez pas : Brad Underwood a joué contre 11 boursiers à la fin de la première mi-temps, y compris un poste de première année Amani Hansberry (7 points, 8 rebonds en 14 minutes) et garde de première année en chemise rouge Nicolas Moretti (2 points en 12 minutes). Cependant, garde de deuxième année Sencire Harris je n’ai pas joué, et Brad Underwood a déclaré lors de sa conférence de presse d’après-match que Harris avait pris la décision de porter une chemise rouge cette saison afin d’ajouter de la force.

#illini Brad Underwood a déclaré que Sencire Harris prenait une saison en chemise rouge, sa décision. Underwood a déclaré que Harris savait qu’il devait devenir plus fort et que cela venait plus lentement pour lui. Il pense qu’à l’avenir, il sera un gars qui joue 25 minutes par match au lieu d’un gars qui joue 10 minutes par match. – Jérémie Werner (@JWerner247) 7 novembre 2023

Et après: L’Illinois accueille Oakland vendredi à 19 h CT (B1G+) au State Farm Center. Dirigé par Greg Kampé, qui entraîne les Golden Grizzlies depuis 40 ans, Oakland devait terminer sixième dans le sondage de pré-saison de la Ligue Horizon. Les Golden Grizzlies ont fait peur à Ohio State lors du premier match de la saison lundi, s’inclinant 79-73 à Columbus. Oakland a tiré 14 sur 35 (40 %) sur trois.