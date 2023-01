Giants vs Eagles : qui remporte ce Battle Royale divisionnaire NFC ? | LE SALON DU CARTON

Craig Carton appelle à un Battle Royale ! Avec Mark Schlereth et Cody Decker, Craig décide qui remportera ces affrontements lors de la ronde divisionnaire. Ils commencent par les Giants de New York Dexter Lawrence, qui cherche à augmenter son nombre déjà record de sacs cette saison. Il affronte Jason Kelce des Eagles de Philadelphie, qui, selon Craig, a volé plus de 13 verges en faisant avancer le ballon cette saison. Regardez-les décider qui a l’avantage dans ce match.



IL Y A 2 MINUTES・The Carton Show・2:32