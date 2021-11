Giants vs. Buccaneers cotes, prédictions, tendances de paris pour NFL ‘Monday Night Football’

Lorsque les Giants (3-6) iront aux Buccaneers (6-3) pour clôturer la semaine 11 de la NFL sur « Monday Night Football » (20 h 15 HE, ESPN et ESPN2), ils chercheront à maintenir leur décoloration espoirs joker vivants contre les champions en titre du Super Bowl.

Daniel Jones et New York sortent d’un bye. Tom Brady et Tampa Bay viennent de subir des défaites consécutives contre la Nouvelle-Orléans et Washington en sandwich.

Les Giants ont également besoin d’une victoire pour améliorer les perspectives d’avenir de Jones, de l’entraîneur Joe Judge, du coordinateur offensif Jason Garrett et du directeur général Dave Gettleman, entre autres dans l’organisation. Les Buccaneers ont besoin d’une victoire juste pour se rétablir en tant qu’équipe à battre (et à répéter) dans la NFC.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur les paris sur Giants contre Buccaneers au cours de la semaine 11, y compris les cotes mises à jour, les tendances et notre prédiction pour « Monday Night Football ».

Cotes Giants vs Buccaneers pour Monday Night Football

Diffuser: Boucaniers par 10,5

Boucaniers par 10,5 Au-dessus/au-dessous : 50

50 Monnaie : +400, -520

Les Buccaneers, malgré les résultats récents et les Giants qui ont remporté une victoire et un laissez-passer, ont été des favoris à deux chiffres et des touchés constants toute la semaine. Tampa Bay est une équipe dominante à domicile, avec une fiche de 4-0 et une marge de victoire moyenne de 22 points.

(cotes de paris par FanDuel Sportsbook)

Série de tous les temps Giants vs Buccaneers

Les Giants mènent la série 16-8. Les Buccaneers ont gagné à New York un lundi soir la saison dernière, 25-23. Jones a remporté sa première victoire en carrière à Tampa, ralliant les Giants à 32-31 en 2019. Les Giants ont remporté deux des trois dernières rencontres et en ont remporté sept sur neuf.

Trois tendances à connaître

—79 % des parieurs répartis pensent que le nombre en faveur des Buccanes est trop important malgré leur jeu à domicile et le fait qu’ils soient les favoris de la nuit à domicile.

—74 % des parieurs over/under pensent que Brady et Jones aideront le jeu à dépasser son total de points plutôt élevé.

—Les Giants ont une fiche de 6-4 contre l’écart et de 4-6 d’affilée lors de leurs 10 derniers matchs. Le total n’a été dépassé que trois fois dans ces matchs. Les Buccaneers ont une fiche de 4-6 contre l’écart et de 7-3 en SU ​​lors de leurs 10 derniers matchs, le total dépassant dans la moitié d’entre eux.

Trois choses à surveiller

Comment les Giants seront-ils affectés par les blessures?

Les Giants manqueront encore une fois le receveur clé Sterling Shepard (quad). Leurs deux meilleurs porteurs de ballon Saquon Barkley (cheville) et Devontae Booker (hanche) ont une santé douteuse. Jones doit creuser profondément et répartir le ballon autour de ses nombreuses autres armes pour attaquer une faible défense contre la passe des Bucs, sachant que le script du jeu devra lui faire travailler autour d’une solide défense contre la course des Bucs.

Comment les Buccaneers seront-ils affectés par les blessures?

En parlant de cette défense contre la course, elle sera un peu adoucie en manquant le tacle massif Vita Vea (genou). Le secondaire est déjà criblé de blessures et offensivement, le receveur large Antonio Brown (cheville) ratera un autre match et l’ailier rapproché Rob Gronkowski (arrière) est une décision à prendre pendant le match. La défense a tendance à jouer beaucoup mieux à domicile et Brady a encore beaucoup d’armes, dirigé par les larges Chris Godwin et Mike Evans. Les Bucs se sont avérés profonds; les géants ne le sont pas.

Comment Brady récupère son groove

Brady est toujours dans le mix MVP malgré sa mini crise de jeux à interceptions multiples. Gardez à l’esprit qu’il n’a pas été chauffé au rouge dans l’offensive des Bucs avant novembre et décembre la saison dernière. Il semble toujours avoir une réponse pour se corriger car tout le monde veut l’écarter à l’âge de 44 ans. Il sera motivé pour déchirer la défense de son ancien entraîneur des équipes spéciales des Patriots, Judge, de cinq ans son cadet.

Stat qui compte

120.6. C’est la cote de passeur de Brady en quatre matchs à domicile cette saison, toutes victoires. Il a lancé pour 18 touchés à seulement 2 INT dans ces matchs avec 7,8 verges par tentative. Il a également récolté en moyenne 319 verges par la passe à Tampa. Attendez-vous à ce que le GOAT joue comme un QB possédé pour porter à nouveau son équipe.

Prédiction Giants vs Buccaneers

Les Buccaneers peuvent faire une déclaration sous les lumières pour dire au reste de la ligue qu’ils sont prêts à reprendre le contrôle de la course du Super Bowl. Attendez que Brady sorte en tirant et mettez le jeu hors de portée le plus rapidement possible, mettant Jones dans un temps de passage élevé. Leonard Fournette et le jeu de course vont régler le problème tard tandis que la défense redevient active et émotionnelle en réalisant de gros jeux par elle-même.

Boucaniers 38, Géants 17