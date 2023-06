JERSEY CITY, NJ – Saquon Barkley a réitéré dimanche qu’il voulait être « un géant pour la vie ». Le problème est que Barkley n’est pas du tout un géant en ce moment.

Barkley n’a toujours pas signé l’étiquette de franchise qui a été appliquée par l’équipe quelques minutes avant la date limite de février. Cela a mis en évidence une autre échéance : les parties ont jusqu’au 17 juillet pour convenir d’un contrat à long terme. Sinon, les options de Barkley joueront sur l’étiquette de franchise de 10,1 millions de dollars ou s’absenteront de la saison.

Barkley a rompu son silence sur l’impasse du contrat dimanche, indiquant clairement qu’il est « frustré » par les fuites sur les offres de l’équipe. Il a été largement rapporté que Barkley avait rejeté des offres pluriannuelles d’une valeur de 12,5 à 13 millions de dollars par an pendant et après la saison. Mais il n’y a eu aucun rapport sur la structure de ces contrats, donc Barkley pense qu’il a été peint sous un jour défavorable.

« C’est trompeur, c’est sûr », a déclaré Barkley après avoir organisé un camp de football gratuit pour les jeunes à Jersey City. « Pour que ces rapports sortent et essaient de me faire passer pour un cupide ou quoi que ce soit, ce n’est même pas près d’être la vérité. »

Barkley est resté silencieux tout en prenant des coups de relations publiques de la part des fans incrédules qu’il ait refusé les offres rapportées.

« Il y a beaucoup de choses que je pourrais aborder, mais j’ai l’impression que nous disons: » Une entreprise familiale est une entreprise familiale « dans ce bâtiment », a déclaré Barkley. « La chose qui me frustre le plus est, comme je l’ai dit, ‘l’entreprise familiale est l’affaire de la famille.’ Ensuite, des sources sortent et des histoires sont divulguées et cela ne vient pas de moi.

Barkley n’a pas expliqué ses problèmes avec les offres, mais la conclusion évidente est qu’il considère l’argent garanti non déclaré comme insuffisant.

« Je ne vais pas trop entrer dans les détails du contrat, mais comme je l’ai dit, certaines histoires sont trompeuses », a déclaré Barkley. « Je n’essaie pas de réinitialiser le marché. J’ai dit que je voulais être un Géant pour la vie, alors je vous laisse lire entre les lignes pour ça.

Le problème pour Barkley, qu’il a noté à plusieurs reprises, est que les Giants détiennent désormais tout l’effet de levier. Le directeur général Joe Schoen a déclaré en mars qu’il était à l’aise avec le fait que Barkley joue sur l’étiquette de franchise, ce qui le classerait au septième rang des porteurs de ballon en valeur annuelle moyenne.

Schoen a également déclaré en mars que l’équipe avait retiré les offres précédentes à Barkley.

« C’est pour une toute autre fois », a déclaré Barkley.

Bien que Barkley ait déclaré qu’il ne visait pas à « réinitialiser » le marché des porteurs de ballon, il ne divulguerait pas son prix demandé. Mais c’est sûrement plus que le salaire de franchise de 10,1 millions de dollars, avec de solides garanties.

« En fin de compte, tout est une question de respect », a déclaré Barkley. « C’est vraiment ça. »

La menace de ne pas participer à la saison représente le seul levier dont dispose Barkley à ce stade des négociations. Mais ce serait une étape drastique pour un joueur de 26 ans investi dans son héritage et son image.

« C’est la carte que je pouvais jouer », a déclaré Barkley. « Cela revient dans la conversation si quelque chose n’est pas fait d’ici le 17 juillet. Nous avons un peu de temps entre cela, alors quand ce jour arrivera, je devrai m’asseoir avec mon équipe, m’asseoir avec ma famille et prendre des décisions et voir ce que nous allons faire, quelle est la prochaine étape.

Barkley est bien conscient de l’état désastreux du marché des porteurs de ballon. Le contrat de 24,5 millions de dollars de Miles Sanders sur quatre ans avec les Panthers était le contrat le plus lucratif signé par un porteur de ballon cette intersaison. Mais Barkley a rétorqué que le marché était déprimé à cause des étiquettes de franchise qui lui étaient appliquées, Josh Jacobs des Raiders et Tony Pollard des Cowboys.

« C’est une entreprise », a déclaré Barkley. « C’est la triste réalité. Je n’aurais jamais pensé que cela devrait être aussi difficile ou en arriver à ce point. Mais j’ai été tagué. Lorsque vous êtes tagué, ils ont tout l’effet de levier.

De plus, Barkley croit clairement qu’il offre plus de valeur que le porteur de ballon dévalué typique.

« J’ai l’impression d’être plus que ça », a déclaré Barkley. « J’ai l’impression que nous sommes enfin arrivés à un endroit où nous sommes une équipe performante, nous devons commencer à gagner des matchs et j’ai l’impression d’avoir joué un rôle important dans cela. »

La popularité de Barkley au sein de l’équipe reste aussi élevée que jamais. Le coordinateur défensif Wink Martindale, le quart-arrière Tyrod Taylor, le receveur Isaiah Hodgins, l’ailier rapproché Darren Waller, le plaqueur défensif Dexter Lawrence, le secondeur Micah McFadden, le demi de coin Amani Oruwariye, le demi de coin Darnay Holmes et la sécurité Dane Belton ont soutenu leur coéquipier au camp de dimanche organisé par l’AMPT.

« J’ai l’impression d’avoir beaucoup aidé notre équipe, non seulement sur le terrain, mais en dehors du terrain en tant que leader », a déclaré Barkley. « J’ai beaucoup de respect dans cette ligue et je pense que c’est comme ça que je devrais être perçu. »

Barkley n’a pas pu dire s’il était optimiste quant à la conclusion d’un accord.

« Il n’y a pas d’urgence. Nous avons encore le temps. Le 17 juillet n’est pas demain », a déclaré Barkley. « Je fais confiance à mon équipe et j’espère que je fais confiance aux Giants pour que nous puissions faire quelque chose. »

(Photo : Rich Barnes / États-Unis aujourd’hui)