EAST RUTHERFORD, NJ: Le quart-arrière des Giants de New York, Daniel Jones, est considéré comme discutable pour le match contre les Cardinals de l’Arizona dimanche.

Jones était un participant à part entière à l’entraînement vendredi pour la première fois depuis sa blessure aux ischio-jambiers contre les Bengals de Cincinnati le 29 novembre. Le quart-arrière de 23 ans était limité lors des essais de mercredi et jeudi.

Le remplaçant Colt McCoy a débuté au poste de quart la semaine dernière lors de la victoire 17-12 des Giants sur les Seahawks de Seattle. McCoy a complété 13 des 22 passes pour 105 verges, un touché et une interception.

Aussi pour les Giants, le secondeur intérieur Blake Martinez (arrière), le demi de coin Darney Holmes (genou), le plaqueur offensif Matt Peart (cheville) sont discutables. Martinez et Holmes ne se sont pas entraînés vendredi. Peart était limité. Martinez se classe troisième dans la NFL avec 111 plaqués au total, dont 63 en solo.

Les cardinaux s’attendent à avoir le receveur vétéran Larry Fitzgerald après son activation de la liste réserve / COVID-19 mercredi. Fitzgerald a passé 13 jours sur la liste et a raté deux matchs.

L’Arizona compte plusieurs joueurs douteux pour le match de dimanche, dont le secondeur Isaiah Simmons (cou / dos), le receveur DeAndre Hopkins (cou / dos), le botteur Zane Gonzalez (arrière), le demi offensif Kenyan Drake (hanche), le secondeur De’Vondre Campbell (cheville) et le plaqueur droit Kelvin Beachum (arrière). Sécurité Jalen Thompson (cheville) et le demi de coin Johnathan Joseph (cou) sont exclus.

L’entraîneur de l’Arizona, Kliff Kingsbury, a déclaré vendredi que Hopkins luttait contre une douleur persistante mais qu’il devrait être prêt à affronter les Giants.

Le match de dimanche entre New York (5-7) et l’Arizona (6-6) est crucial pour les espoirs des éliminatoires des deux équipes. Les Giants sont à égalité avec Washington pour la première place du NFC East. Les Cardinals sont troisièmes de la NFC Ouest derrière les Rams et les Seahawks.

