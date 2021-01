EAST RUTHERFORD, NJ: Les Giants de New York ont ​​gagné. Maintenant, ils attendent.

La recrue Xavier McKinney a intercepté Andy Dalton de Dallas dans la zone des buts avec 1:15 à jouer, donnant aux Giants une victoire 23-19 contre les Cowboys dimanche et une chance de se qualifier sans précédent pour les séries éliminatoires de six victoires.

Les chances de New York en séries éliminatoires dépendent des Eagles de Philadelphie, qui affrontent Washington dimanche soir. Washington revendiquerait le NFC Est avec une victoire ou une égalité. Sinon, les Giants le prendront pour la première fois depuis 2011.

Les Giants (6-10) seraient la première équipe à se qualifier pour les séries éliminatoires avec six victoires en 16 matchs en saison régulière et la première à le faire après avoir commencé 1-7. À peine comment l’entraîneur de première année, Joe Judge, l’avait prévu, mais suffisamment pour inciter New York à poursuivre sa première apparition en séries éliminatoires depuis 2016.

Loin de .500, toujours plein d’espoir.

Dallas (6-10) a failli l’arracher. Dalton a rallié Dallas avec une main gauche sanglante après avoir été piétiné par le plaqueur défensif Leonard Williams au troisième quart, et il avait les Cowboys à la porte lorsque Williams s’est rapproché.

Dalton s’est brouillé sur un jeu interrompu, a évité d’être limogé par Williams pour une quatrième fois, mais a fini par en faire flotter un au milieu de la zone des buts. McKinney l’a attrapé facilement, sa première interception en carrière.

Daniel Jones était efficace et étonnamment mobile après avoir chuté avec des blessures au bas du corps lors d’une séquence de trois défaites consécutives. Il était 17 sur 25 passes pour 229 verges et deux touchés, mettant fin à la séquence de sept victoires consécutives de Dallas dans la rivalité.

Dalton a terminé 29 sur 47 pour 243 verges. Il a été limogé six fois.

Wayne Gallman Jr. de New York a semblé tâtonner après avoir décroché un match décisif en premier, mais les officiels ont jugé qu’il était à terre avant que le ballon ne se détache.

Dalton et l’offensive de Dallas n’ont totalisé que 34 verges au milieu du deuxième quart, mais ont commencé à déplacer le ballon juste avant la mi-temps. Le groupe a construit sur cela après la pause, conduisant 56 verges pour préparer la course de 1 verge de TD d’Ezekiel Elliott qui a ramené l’avance de New York à 20-16.

La main de Dalton a été croquée lors du prochain entraînement, mais il a tout de même mené les Cowboys à un panier de 36 verges par Greg Zuerlein pour faire 20-19.

Zuerlein a marqué quatre buts et en a 34 pour la saison, égalant le record de franchise de Richie Cunninghams de 1997.

Graham Gano a inscrit un panier de 50 verges pour les Giants sur la possession suivante. Gano a dépassé Josh Brown pour le record de la franchise avec son 30e panier consécutif.

Limitée à 26 points au cours de ses trois matchs précédents, l’attaque au 31e rang des Giants a éclaté avec 239 verges et 20 points en première mi-temps. Jones avait 150 verges et des passes TD de 10 verges à Sterling Shepard et 33 verges à Dante Pettis le dernier à la fin d’un entraînement de quatre matchs et 75 verges juste avant la mi-temps.

Shepard a également marqué sa première carrière en se précipitant sur TD, un revers de 23 verges lors du premier entraînement du match. Il a terminé avec huit attrapés pour 112 verges.

Des erreurs non forcées ont bloqué l’attaque des Giants après la mi-temps. L’ailier serré du Pro Bowl, Evan Engram, a laissé Jones passer rebondir sur ses mains, ce qui a conduit à l’interception de Donovan Wilsons, premier choix de Jones depuis la semaine 8. La possession suivante, le bloc de crackback illégal de Shepards a coûté 15 mètres à New York et a tué un lecteur en territoire de Dallas.

Dalton et l’attaque de Dallas ont été un gâchis tôt mais se sont mis en position pour une paire de buts sur le terrain au deuxième quart par Zuerlein, y compris un 57 verges lors du dernier match de la mi-temps.

NON NÉCESSAIRE

Dallas a pris deux pénalités de rugosité inutiles au cours d’une première mi-temps agitée, une par le demi de coin Jourdan Lewis et une autre par l’ailier défensif Randy Gregory.

BOUTS

Cowboys: Dallas a forcé deux revirements et a obtenu 12 points à emporter lors de ses quatre derniers matchs. Il en a eu 11 au cours des 12 premiers matchs. … Cowboys WR Amari Cooper a réussi six attrapés pour 41 verges et est devenu le premier joueur de Dallas à dépasser 90 réceptions en une saison depuis Dez Bryant en 2014.… Elliott a gagné 42 verges en 14 courses et a terminé la saison avec 979 verges, moins de 1000 pour la deuxième fois en cinq saisons dans la NFL.

Giants: Williams a réussi sept plaqués, trois sacs et a frappé le quart-arrière cinq fois. … Shepard a eu deux touchés toute la saison avant dimanche. Pettis, qui a réclamé des dérogations à San Francisco en novembre, a obtenu son premier TD avec New York.

BLESSURES

Cowboys: CB Rashard Robinson (genou) et LB Leighton Vander Esch (cheville) étaient inactifs. WR Noah Brown a été exclu à la mi-temps en raison d’une blessure au dos. TE Blake Bell est parti au troisième trimestre avec un stinger et était susceptible de revenir.

Giants: LB Blake Martinez a quitté le match brièvement après avoir semblé se blesser à la cheville ou au pied gauche au troisième quart.

SUIVANT

Cowboys: Entrez dans l’intersaison avec un record de défaite pour la première fois depuis 2015.

Géants: Soit la saison est terminée, soit ils organiseront un match éliminatoire de wild card le week-end prochain.

