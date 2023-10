Bonjour, Géants de New York Ventilateurs!

Date limite des échanges avec la NFL : les Giants de New York pourraient s’occuper de quelques vétérans

Les Giants de New York ont ​​échangé le plaqueur défensif Leonard Williams au Seattle Seahawks, par Ian Rapoport. Le retour est un choix de deuxième ronde en 2024 et un choix de cinquième ronde en 2025, les Giants récupérant une partie importante de son salaire.

Géants : Génial

Il s’agit de la dernière tendance à l’échéance de la NFL, et il est judicieux pour les équipes en reconstruction de payer plus d’argent pour « acheter » efficacement un meilleur capital de draft, la valeur des économies de trésorerie étant très importante pour acquérir des équipes avec des budgets plus serrés alors qu’elles s’efforcent de rivaliser. Williams ne faisait probablement pas partie des plans à long terme de New York, et son compatriote défenseur intérieur Dexter Lawrence vient de réaliser une remarquable sortie sous 15 pressions avec une note globale de 95,0, donc l’unité a déjà une superstar signée pour un accord à long terme.

Cela ne veut pas dire tout vendre ou donner ses meilleurs joueurs pour rien. Et évidemment, certains joueurs – comme le défensif Dexter Lawrence et le plaqueur gauche Andrew Thomas – sont pratiquement impossibles à échanger. Mais les Giants forment une équipe pour un avenir relativement lointain et ils doivent être ouverts à tout accord qui leur serait proposé. Il ne devrait y avoir personne sur leur liste qui soit considérée comme totalement intouchable. Cela inclut le porteur de ballon Saquon Barkley, qu’ils ont promis de ne pas échanger.

Saquon Barkley a été nominé pour le titre de joueur FedEx Ground de la semaine pour sa performance contre les Jets.

Barkley a dépassé la barre des 100 verges au sol pour la première fois cette saison, terminant le match avec 128 verges sur un sommet en carrière de 36 tentatives au sol. Il s’agissait du total de verges le plus élevé de Barkley depuis la semaine 10 de la campagne 2022, lorsqu’il avait établi un record personnel de 35 courses pour 152 verges contre le Texans et a également été nominé pour le titre de joueur FedEx Ground de la semaine.

“Kayvon Thibodeaux a finalement eu le match que nous attendions”, a déclaré Sal. «Je l’admets, j’avais complètement tort de le qualifier de fiasco. J’avais complètement tort. C’était prématuré. BT et Sal ont tous deux maintenu les critiques qu’ils avaient formulées à l’égard de Thibodeaux lors de leur conversation animée avec Carl Banks la semaine dernière, BT déclarant : « Nous n’avions pas tort. Nous l’avons peut-être un peu sous-vendu, mais c’est la première fois qu’il ressemble à ça… ce joueur était un destructeur de jeux. C’était une bête.

Brian Daboll n’est pas sur la sellette, mais la défaite des Giants contre les Jets est le genre de match qui fait licencier les entraîneurs | L’Athlétisme

La performance de dimanche ressemble aux jours les plus sombres de l’ère Joe Judge. Judge, qui a été licencié après deux saisons, a touché le fond lorsqu’il a entraîné de manière ultra-conservatrice son quart-arrière de troisième corde à la fin de la saison 2021. Une scène similaire s’est déroulée dimanche, alors que l’équipe était privée du quart partant Daniel Jones, qui est mis à l’écart en raison d’une blessure au cou comme il l’était lors de la dernière saison de Judge. Le remplaçant vétéran Tyrod Taylor a été éliminé du match de dimanche au milieu du deuxième quart en raison d’une blessure à la cage thoracique qui a nécessité une visite à l’hôpital pour une évaluation plus approfondie.

L’entraîneur-chef Brian Daboll maintient sa décision de viser le panier

Maintenant qu’il a le temps d’y revenir, on a demandé à Brian Daboll s’il y avait quelque chose sur lequel il repensait et dont il n’était pas sûr lors du match d’hier : “En visant le panier, je suis sûr de ce que nous avons fait” pic.twitter.com/Hqog3U0OUq – Vidéos des géants (@SNYGiants) 30 octobre 2023

L’arbitre Bryan Neale est intervenu, se glissant entre le garde gauche et le plaqueur gauche et touchant le ballon avant qu’il ne soit cassé. Neale n’a pas repéré le ballon ; les Jets l’ont fait. Neale l’a simplement touché, ce qui lui a permis de le casser. Cela avait l’air étrange. Cela semblait faux. Il est apparu que l’arbitre avait abandonné son devoir de repérer le ballon, en tapant superficiellement et en permettant qu’il soit cassé. Beaucoup se sont plaints de la perception selon laquelle les Jets avaient reçu un cadeau. Mais voici la réalité. C’est l’approche, et la ligue l’accepte.

Daniel Jones pourrait revenir comme titulaire lors de la semaine 9, mais Tyrod Taylor est toujours à l’hôpital et il ne semble pas que les Giants feront à nouveau confiance à Tommy Devito. Parmi les quarts disponibles figurent Carson Wentz, Colt McCoy, Matt Barkley, Ian Book, Matt Ryan et Joe Flacco.

Une bonne chose est sortie de ce misérable match Jets contre Giants hier… la meilleure diatribe de Mike Francesa de mémoire récente. Voici Big Mike sur son podcast, criant à propos du QB Tommy DeVito et du #NYGiants pic.twitter.com/WO0oVFl9WD -Funhouse (@BackAftaThis) 30 octobre 2023

L’adversaire de cette semaine

Maintenant que Michael Mayer a pris la relève en tant que joueur rapproché de départ à Las Vegas, le rôle d’Austin Hooper dans l’équipe a diminué. Hooper a participé à moins de 35 pour cent des snaps offensifs de l’équipe au cours des semaines 6 et 7, et il n’a jamais tiré plus de deux cibles ni enregistré plus de 20 verges sur réception en un seul match cette saison. En d’autres termes, il ne manquerait probablement pas beaucoup aux Raiders s’il n’était plus sur la liste.

Indemnisation estimée : Choix conditionnel de 7e ronde

Autour de la ligue

Philadelphie envoie Kentavius ​​Street et son choix au repêchage 2025 à Atlanta | CBSSports.com

Les commandants de Washington échangent des rumeurs : une équipe veut échanger contre Montez Sweat et lui donner un nouveau contrat avant la date limite | Havre de porcs

Jerry Jones ne veut pas « pousser l’ours » avant les Cowboys-Eagles, mais Dak Prescott dit de « verser du miel sur moi » | CBSSports.com

Packers LB Rashan Gary signe une prolongation de contrat de quatre ans d’une valeur de 96 millions de dollars | NFL.com

Bills recrute le vétéran Leonard Fournette pour s’entraîner | ESPN.com

Robert Saleh : On aimerait des renforts à l’OL, mais personne ne les échange | Discussion sur le football professionnel

Le QB des Rams Matthew Stafford au jour le jour après avoir subi une entorse de l’UCL au pouce droit | NFL.com

Kyler Murray ou Clayton Tune débuteront au QB des Cardinals cette semaine | Discussion sur le football professionnel

Falcons DT Grady Jarrett absent pour la saison avec un LCA déchiré | L’Athlétisme

Steelers HC Mike Tomlin : « La porte est entrouverte » pour que Kenny Pickett (côtes) joue jeudi contre les Titans | NFL.com

Tyson Bagent débutera contre les Saints, Justin Fields reste de semaine en semaine | Discussion sur le football professionnel

Le principal receveur des Patriots, Kendrick Bourne, s’est déchiré le LCA | ESPN.com

Sean Payton : les Broncos n’achètent pas de joueurs avant la date limite des échanges | ESPN.com

La NFL dit à l’Université de Houston de cesser d’utiliser des uniformes qui ressemblent à des retours en arrière des Oilers | Discussion sur le football professionnel

Mike McDaniel des Dolphins choqué par les gens s’habillant comme lui pour Halloween | CBSSports.com

