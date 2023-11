Giants news, 11/9 : Daniel Jones parle, chances d’obtenir le premier choix, Tommy DeVito, plus de gros titres

Bonjour, Géants de New York Ventilateurs!

Quelles sont les chances que les Giants obtiennent le premier choix ?

Alors que les fans et les membres de l’organisation des Giants s’attaquent à une saison qui n’a jamais existé, les yeux commencent à se tourner vers 2024. Repêchage de la NFL.

À partir de cette semaine, les Giants devraient terminer quatrièmes, les forçant potentiellement à échanger pour obtenir ce qui est considéré comme les deux meilleurs quarts du repêchage : l’USC Caleb Williams et Drake Maye de l’UNC.

Leur destination est sujette à débat. Les dernières cotes des joueurs pour le repêchage de la NFL de Paris sportifs.ag avoir les Giants avec une cote de 4/1 pour terminer la saison avec le pire bilan, derrière le Cardinaux de l’Arizona (1/1) et le Panthères de la Caroline (7/2) – un choix contrôlé par le Ours de Chicago, dont le propre choix se situe juste derrière les Giants à 6/1. Le Patriots de la Nouvelle-Angleterre complétez ce « top cinq » avec une cote de 12/1.

Mais pour ceux qui espèrent obtenir le premier choix sans utiliser de projet de Capitole, nous vous proposons les modèles informatiques d’Austin Mock de The Athletic. Alors qu’il projette le score de chaque match et le pourcentage final de victoires pour chaque équipe en utilisant son Paris sur la NFL système, les Giants ont pris le relais comme prévu pour être la pire équipe à la fin de la saison.

Williams continue d’être le favori des paris pour être le n°1 cette année à 2/5, selon Paris sportifs.ag. Maye est deuxième à 2/1, suivie de état de l’Ohio le receveur large Marvin Harrison, Jr. (18/1), le quart-arrière de Washington Michael Penix, Jr, (33/1) et à égalité à 40/1 sont notre Dame s’attaquer à Joe Alt et au quart-arrière texan Quinn Ewers.

Plus de Big Blue View

Autres observations géantes

Équipe All-Pro de mi-saison de la NFL 2023 : Lamar Jackson, Tyreek Hill, Dexter Lawrence et plus | Actualités, classements et statistiques de la NFL | PFF

Lawrence arbore la deuxième note PFF la plus élevée parmi tous les joueurs défensifs cette saison, se révélant être un passeur dévastateur depuis la position de plaquage du nez. Il a accumulé 44 pressions au total à partir de 247 clichés de passe-passe en route vers une note de 92,2 PFF en tête du classement.

Les Giants ont un différentiel de -116 points, de loin le pire de la NFL. La Nouvelle-Angleterre a le deuxième écart en importance à -93. Cela signifie que les Giants ne perdent pas seulement la plupart des matchs, ils se font exploser (voir : Dallas, San Francisco, Seattle, Miami et Las Vegas). C’est ainsi que vous vous retrouvez 2-7 avec de fortes chances de décrocher l’un des cinq premiers choix au repêchage de 2024. ESPN Analytics l’a comme possibilité de 90,4%

Les Giants ont une fiche de 2-7, et s’attendre à autre chose qu’une défaite éclatante contre les Cowboys ce dimanche à Arlington, au Texas, est un vœu pieux. Les Giants ne tenteront rien d’autre que le choix n°1 lors du prochain repêchage de la NFL, mais cela ne veut pas dire que ce qui se passera d’ici le match n°17 ​​n’est pas pertinent.

Brian Daboll sur Micah McFadden

Les récentes critiques de Xavier McKinney à l’égard du staff technique des Giants n’ont pas reçu de soutien dans le vestiaire mercredi.

“Je veux dire, je ne vais pas m’asseoir ici et invalider son point de vue”, a déclaré le capitaine Bobby Okereke à propos de McKinney, qui s’est disputé avec Daboll et Martindale ces derniers jours. « Ce n’est pas mon point de vue. Ce n’est pas mon interprétation de ce qui se passe. Mais je pense que c’est un homme adulte. C’est un professionnel. Et s’il estime avoir une préoccupation valable, alors il devrait la soulever. Et je pense qu’il l’a fait. Lui et Wink en ont parlé, et ils vont bien maintenant.

L’ère Daniel Jones est-elle révolue ? Les géants s’apprêtent à peser le pour et le contre de passer à autre chose | L’Athlétisme

Jones n’aura que 27 ans la saison prochaine, mais étant donné son manque de durabilité, il n’y a aucune raison de penser qu’il aura plus de chance de rester sur le terrain en vieillissant.

L’autre aspect à considérer est que même lorsque Jones était en bonne santé, sa production a été largement décevante. Il ne fait aucun doute qu’il a montré des améliorations la saison dernière, mais au cours de sa carrière, les chiffres de Jones ne correspondent pas à ceux d’un quart-arrière de franchise.

Disponibilité complète de Daniel Jones hier, via Pat Leonard

Selon ManGamesLost, les Giants ont été l’équipe la plus blessée au cours des saisons 2009-2022, avec 3 727 blessures signalées au cours de cette période.

Bien que toutes les blessures ne soient pas identiques (il faut prendre en considération le type de blessure, sa gravité et les personnes touchées par la blessure (départ ou réserve), l’incapacité des Giants dans leur ensemble à garder les choses sous contrôle a laissé de nombreux fans comme ainsi que des personnes au sein de l’organisation elle-même perplexes quant à la manière de freiner ce qui est devenu une épidémie à l’échelle de l’organisation.

L’entraîneur-chef Brian Daboll à propos de Matt Barkley : “J’ai une certaine expérience avec Matt. Shea aussi. Il y a évidemment certaines des choses que nous faisons qui sont similaires à celles auxquelles il est habitué. Il fait ça depuis longtemps. Il a joué sur beaucoup d’équipes différentes. Il a suivi cette partie du programme, donc c’est un pro.

Maintenant que la saison des Giants est essentiellement terminée – à la suite de la déchirure du LCA du quart-arrière Daniel Jones – regardons avec impatience le repêchage 2024 de la NFL.

Le directeur général Joe Schoen choisira sûrement un quart-arrière pour remplacer Jones. Les Giants 2-7 sont actuellement quatrièmes dans l’ordre de repêchage, derrière deux équipes qui pourraient également choisir un quart-arrière – l’Arizona au n°1 et Chicago aux n°2 et 3.

4. Giants de New York Drake Maye, QB, Caroline du Nord Le mariage de Daniel Jones et Brian Daboll s’arrête brutalement en 2023 après avoir montré des signes de vie impressionnants en 2022. Jones a connu une saison un peu anormale en 2022 lors de la première année de Daboll en tant qu’entraîneur, mais les choses sont rapidement revenues à ce que nous avions. J’ai l’habitude de voir l’ancien choix de première ronde.

L’adversaire de cette semaine

Le plaqueur gauche des Cowboys Tyron Smith, qui est revenu à l’entraînement vendredi et a joué dimanche, était de nouveau absent de l’entraînement mercredi. La bonne nouvelle est que sa blessure au cou ne figure pas dans le rapport d’entraînement. La mauvaise nouvelle, c’est qu’il est malade.

44% de réussite de l’offensive en zone rouge. Après avoir mené la NFL en pourcentage de zone rouge la saison dernière, les Cowboys sont 29e en 2023. Ils sont à égalité au 31e rang dans les scénarios de but à jouer (50%), mieux que seulement Denver. La récente défaite contre Philadelphie incarne les problèmes.

“[I’ve been] dans des endroits que vous ne pouvez même pas imaginer”, a déclaré Bryant à propos de ses cinq dernières années sans football. “Des endroits et des moments vraiment sombres. J’ai travaillé très dur pour traverser ces moments, mais c’était une période sombre pour moi. Je suis tellement reconnaissant pour cette opportunité. Cela a été un long processus pour moi, mais j’ai gardé le cap et je ne me suis pas abandonné. Je suis très reconnaissant d’être ici.”

Le Cowboys de Dallas l’offensive a encore du travail à faire, mais les choses évoluent dans le bon sens pour Mike McCarthy.

32 observations de la NFL après la semaine 9 : CJ Stroud domine dans les airs | PFF

Personne n’a récolté plus de mètres depuis la fente que le receveur large CeeDee Lamb. Son total de 133 verges était 53 meilleur que quiconque.

Autour de la ligue

Sac postal BBV

