Giants et Eagles renouvellent leur rivalité dans le jeu du jour de Noël sur FOX

Le champion en titre de la NFC, les Eagles de Philadelphie, affrontera les Giants de New York dans une édition spéciale le jour de Noël de la rivalité amère NFC East sur FOX. Le coup d’envoi du match est prévu du Lincoln Financial Field à Philadelphie à 16 h 30 HE le 25 décembre.

Cela marquera le premier retour des Giants à Philadelphie depuis que les Eagles ont mis fin à la saison 2022 de New York lors de la ronde divisionnaire des séries éliminatoires, dépassant les Giants dans une éruption de 38-7. Les Eagles ont ensuite battu les 49ers de San Francisco lors du match du championnat NFC pour se qualifier pour le Super Bowl LVII, où Philadelphie est tombé face aux Chiefs de Kansas City dans un thriller 38-35.

Les Eagles ont terminé la saison régulière 2022 avec une fiche de 14-3 et la tête de série n ° 1 de la NFC tandis que les Giants ont obtenu une place de joker avec une fiche de 9-7-1, puis ont bouleversé les Vikings du Minnesota dans le joker. rond.

Les deux équipes ont ensuite souligné leurs intersaisons respectives en s’engageant envers leurs quarts-arrière respectifs. Les Giants ont signé Daniel Jones, leur choix de premier tour en 2019, pour un contrat de 160 millions de dollars sur quatre ans en mars, tandis que les Eagles ont accordé à Jalen Hurts une prolongation de contrat de 255 millions de dollars sur cinq ans en avril après la fin du choix de deuxième tour de 2020. en tant que finaliste du MVP de la NFL 2022. Le contrat de Hurts a brièvement fait de lui le joueur le mieux payé de l’histoire de la NFL en valeur annuelle moyenne jusqu’à ce que le quart-arrière des Baltimore Ravens Lamar Jackson signe une prolongation de cinq ans de 260 millions de dollars avec son équipe quatre jours plus tard.

Les Eagles ont également réorganisé leur front défensif féroce en ramenant le vétéran Brandon Graham et en recrutant les anciennes stars de Géorgie Jalen Carter et Nolan Smith au premier tour du repêchage de 2023, tandis que la franchise des Giants a marqué le porteur de ballon vedette Saquon Barkley et a acquis l’ailier serré Darren Waller de les Raiders de Las Vegas pour renforcer leur attaque.

La NFL a également annoncé plusieurs autres matchs de renom mercredi matin avant la publication du calendrier complet de la ligue pour 2023 jeudi. Ceux-ci comprenaient cinq matchs internationaux à jouer en Angleterre et en Allemagne, un match revanche pour le titre Bengals-Chiefs AFC le soir du Nouvel An et le tout premier match Black Friday de la ligue entre les Dolphins de Miami et les Jets de New York.

