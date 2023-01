Giants de New York 31-24 Vikings du Minnesota: Daniel Jones inspire les Giants à leur première victoire en séries éliminatoires en 11 ans | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du voyage des Giants de New York aux Vikings du Minnesota dans le jeu Super Wild Card.

Daniel Jones a réussi 301 verges et deux touchés et a couru pour 78 verges lors de son premier match éliminatoire en carrière pour guider les Giants de New York vers une victoire 31-24 contre les Vikings du Minnesota dans un thriller Wild Card dimanche.

Histoire du jeu

Saquon Barkley s’est précipité pour deux scores, y compris le bris d’égalité au milieu du quatrième quart, tandis que la défense des Giants a terminé la première victoire de la franchise en séries éliminatoires depuis le Super Bowl il y a 11 ans en envahissant l’ailier rapproché TJ Hockenson après une prise de trois mètres sur une passe. de Kirk Cousins ​​au milieu de terrain en quatrième et huitième.

Les Vikings ont donc retourné le ballon sur les downs avec 1:44 à faire et aucun temps mort restant.

Jones est devenu le premier quart-arrière de l’histoire de la NFL avec plus de 300 verges par la passe, plus de deux touchés par la passe et plus de 70 verges au sol dans un match d’après-saison alors que l’entraîneur-chef de première année Brian Daboll’s Giants s’est qualifié pour jouer la tête de série n ° 1 et NFC East rival Philadelphie en ronde divisionnaire le week-end prochain.

“Nous avons fait ce que nous voulions faire, sortir avec une victoire”, a déclaré Barkley. “Célébrez sur le chemin du retour, regardez un film, apprenez-en et préparez-vous pour Philadelphie.”

Isaiah Hodgins et Daniel Bellinger ont chacun eu des réceptions de touché pour New York.

Cousins ​​est allé 31 en 39 pour 273 verges et deux scores et un touché au sol pour couronner la possession d’ouverture du match, avec le lancer trop court à Hockenson sa seule erreur flagrante. Justin Jefferson, le meilleur receveur de la NFL, n’a réussi qu’une seule prise après la mi-temps et a terminé avec 47 verges.

Les Vikings sont restés fidèles à la marque en faisant face à des déficits de 10 points à la fin du deuxième trimestre et à nouveau au début du troisième trimestre.

Les cousins, qui ont fait face à une pression régulière de la défense des Giants alimentée par le blitz, ont frappé Irv Smith Jr. pour une courte passe de touché qui a amené les Vikings à moins de trois à 24-21.

Le sac de Danielle Hunter a ensuite forcé le premier botté de dégagement des Giants du match, à partir duquel les Vikings sont allés dans l’autre sens pour le placement de nivellement du score.

Trois points auraient pu être six, cependant, lorsque le succès de Cousins ​​​​sur le quatrième et un au 15 a été annulé par un faux départ sur le plaqueur gauche Christian Darrisaw.

Jones a converti un quatrième et un sans pénalité lors du prochain entraînement pour les Giants, ouvrant la voie à Barkley – qui avait 109 verges au total sur seulement 14 touches – s’est engouffré dans la zone des buts pour prendre la tête avec 7:47 à faire .

Les Giants et les Vikings faisaient partie des sept équipes des séries éliminatoires qui ont raté la saison dernière, une absence de six ans pour les Giants qui s’est terminée par leur 9-7-1 sous Daboll pour décrocher une place de Wild Card.

L’entraîneur des Vikings, Kevin O’Connell, était également un débutant au travail, dirigeant une équipe championne de division 13-4 qui, au cours d’une saison de la NFL avec un nombre record de marges serrées et de victoires de retour, a établi une marque de tous les temps en allant 11-0 dans les matchs à un score.

Résumé de la notation

Résumé de la notation PREMIER QUART Géants 0-7 Vikings Kirk Cousins ​​d’un mètre au sol TD (point supplémentaire) Géants 7-7 Vikings Saquon Barkley 28 verges au sol TD (point supplémentaire) Géants 14-7 Vikings Passe TD de 14 verges de Daniel Jones à Isaiah Hodgins (point supplémentaire) DEUXIÈME QUARTIER Géants 17-7 Vikings Graham Gano panier de 25 verges Géants 17-14 Vikings Kirk Cousins ​​passe TD de neuf verges à KJ Osborn (point supplémentaire) TROISIÈME QUART Géants 24-14 Vikings Daniel Jones passe TD de neuf verges à Daniel Bellinger (point supplémentaire) Géants 24-21 Vikings Kirk Cousins ​​passe TD de trois verges à Irv Smith Jr. (point supplémentaire) QUATRIÈME TRIMESTRE Géants 24-24 Vikings Panier de 38 verges de Greg Joseph Géants 31-24 Vikings Saquon Barkley TD de deux verges au sol (point supplémentaire)

Leaders des statistiques

géants

Passes : Daniel Jones, 24/35, 301 verges, 2 touchés

Rushing: Daniel Jones, 17 courses, 78 verges

Saquon Barkley, 9 courses, 53 verges, 2 touchés

Réception : Isaiah Hodgins, 8 attrapés, 105 yards, 1 TD

Vikings

Passes : Kirk Cousins, 31/39, 273 verges, 2 touchés

Rushing: Dalvin Cook, 15 courses, 60 verges

Réception : TJ Hockenson, 10 attrapés, 129 verges

Et après?

Les Giants vont maintenant se préparer à affronter les Eagles de Philadelphie, tête de série no 1, lors des éliminatoires de la ronde divisionnaire du week-end prochain.

Avant cela, le week-end Super Wild Card se termine lundi soir lorsque les Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady affrontent les Dallas Cowboys de Dak Prescott.

