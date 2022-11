Giants de New York 20-28 Cowboys de Dallas: Dalton Shultz marque deux touchés, Micah Parsons enregistre deux sacs alors que les Cowboys battent les Giants à Thanksgiving | Nouvelles de la NFL

Dalton Schultz (86) des Cowboys de Dallas saute d’une bouilloire de l’Armée du Salut tout en célébrant le touché de Peyton Hendershot (89) avec Sean McKeon (84) contre les Giants de New York

Dak Prescott a lancé deux passes de touché à Dalton Schultz et Ezekiel Elliott a ajouté un score rapide pour aider les Cowboys de Dallas à remporter une victoire 28-20 sur les Giants de New York jeudi à Thanksgiving.

Histoire du jeu

Prescott a complété 21 des 30 passes pour 261 verges et a surmonté deux interceptions pour Dallas (8-3), qui est passé en possession exclusive de la deuxième place de la NFC Est derrière les Eagles de Philadelphie (9-1).

Peyton Hendershot a ajouté un score rapide pour aider les Cowboys à vaincre New York pour la 11e fois au cours des 12 dernières rencontres.

CeeDee Lamb a capté six passes pour 106 verges, Elliott s’est précipité pour 92 verges en 16 courses et Micah Parsons a enregistré deux sacs pour porter son total de la saison à 12.

Daniel Jones a complété 21 des 35 passes pour 228 verges et un touché pour les Giants (7-4), qui ont perdu pour la troisième fois en quatre matchs. Saquon Barkley s’est précipité pour un touché mais n’a récolté que 52 verges de mêlée (39 au sol, 13 en réception).

Les Cowboys ont battu New York 430 à 300 lors de leur 45e match consécutif à domicile le jour de Thanksgiving.

Dallas a reçu le ballon pour commencer le troisième quart et a parcouru 75 verges en 14 jeux, Prescott concluant la marche avec une passe de 15 verges à Schultz pour donner aux Cowboys une avance de 14-13 avec 7:21 à faire au troisième quart.

Les Giants n’ont pas réussi à se convertir en quatrième et un lors de leur prochain entraînement lorsque Barkley n’a pas réussi à gérer une passe basse de Jones.

Dallas a profité du terrain court avec un entraînement de six jeux et 44 verges alors que Prescott et Schultz se sont à nouveau connectés, cette fois pour un touché de six verges pour augmenter l’avance des Cowboys à huit avec 2:02 à jouer dans la période.

L’ailier rapproché Hendershot s’est déplacé vers sa gauche et a pris un transfert de Prescott pour marquer depuis la ligne des 2 verges pour porter le score à 28-13 avec 8:53 à jouer dans le match.

Jones a lancé une passe de touché d’un mètre à Richie James avec huit secondes à jouer.

Les Giants menaient 13-7 à la mi-temps sur le parcours de Barkley et les deux paniers de Graham Gano.

Gano a lancé un placement de 57 verges, un sommet de la saison avec 9:44 à faire au premier quart avant que Dallas ne se rétablisse pour prendre une avance de 7-3.

Elliott a marqué sur une course de six verges lors du jeu initial du deuxième quart pour couronner un entraînement de 11 jeux et 93 verges.

New York a pris de l’avance sur la course d’un mètre de Barkley avec 9:28 à jouer dans la mi-temps après que Darius Slayton ait fait une superbe prise sur Anthony Brown, avant que Gano ne vire sur un placement de 47 verges lors du dernier jeu avant la pause.

Résumé de la notation PREMIER QUART Géants 3-0 Cowboys Graham Gano panier de 57 verges DEUXIÈME QUARTIER Géants 3-7 cow-boys Ezekiel Elliott six verges au sol TD (point supplémentaire) Géants 10-7 Cowboys Saquon Barkley TD d’un mètre au sol (point supplémentaire) Géants 13-7 Cowboys Graham Gano panier de 47 verges TROISIÈME QUART Géants 13-14 cow-boys Dak Prescott TD de 15 verges à Dalton Schultz (point supplémentaire) Géants 13-21 cow-boys Dak Prescott six verges TD à Dalton Schultz (point supplémentaire) QUATRIÈME TRIMESTRE Géants 13-28 cow-boys Peyton Hendershot TD de deux verges au sol (point supplémentaire) Géants 20-28 Cowboys Daniel Jones TD d’un mètre à Richie James (point supplémentaire)

Leaders des statistiques

géants

Dépassement : Daniel Jones, 21/35, 228 yards, 1 TD

Rushing: Saquon Barkley, 11 courses, 39 yards, 1 TD

Réception : Darius Slayton, 3 attrapés, 63 verges

Cowboys

Passes : Dak Prescott, 21/30, 261 yards, 2 TDs, 2 INTs

Rushing: Ezekiel Elliott, 16 courses, 92 yards, 1 TD

Réception : CeeDee Lamb, 6 attrapés, 106 verges

Et après?

L’action de la semaine de Thanksgiving se poursuit avec le triple en-tête habituel de l’action de la NFL dimanche soir, le coup d’envoi avec le Bengals de Cincinnati (6-4) se rendre au Titans du Tennessee (7-3) dans une répétition de l’affrontement des séries éliminatoires de la ronde divisionnaire de l’an dernier entre les deux, que les Bengals ont remporté 19-16 en route vers le Super Bowl – regardez en direct sur Sky Sports NFL à partir de 18h.

Après cela, nous nous dirigeons vers le 49ers de San Francisco (6-4), qui mènent une séquence de trois victoires consécutives dans leur match à domicile contre les Saints de la Nouvelle-Orléans (4-7) – celui-ci au Levi’s Stadium débute à 21h25.

Et pour terminer l’action du dimanche soir, nous rejoignons nos amis de NBC pour Soirée football en Amérique et Sunday Night Football, avec Aaron Rodgers et les Emballeurs de Green Bay (4-7) désespérément désespérés d’une victoire pour garder leurs espoirs en séries éliminatoires en vie alors qu’ils voyagent vers les meilleurs de la NFC Aigles de Philadelphie (9-1) – coup d’envoi à 1h20, tôt le lundi matin

