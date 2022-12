Giants de New York 20-12 Commandants de Washington: Kayvon Thibodeaux et Daniel Jones brillent alors que les visiteurs renforcent les espoirs des séries éliminatoires | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de l’affrontement des Giants de New York avec les commandants de Washington lors de la semaine 15 de la NFL

Faits saillants de l’affrontement des Giants de New York avec les commandants de Washington lors de la semaine 15 de la NFL

Kayvon Thibodeaux et le quart-arrière Daniel Jones ont brillé alors que New York a renforcé ses espoirs en séries éliminatoires en battant les Washington Commanders 20-12 dimanche après une ligne de but qui s’est terminée par un non-appel douteux.

Histoire du jeu

Après avoir déclaré, Prime time m’aime bien, Thibodeaux était une force qui a précipité le passeur dimanche soir et a pénétré tôt et souvent dans le champ arrière. La talentueuse recrue a dépouillé Taylor Heinicke du ballon, l’a récupéré pour marquer un touché et a terminé avec trois plaqués pour perte parmi ses 12, un sommet, avant de se faire piquer dans l’œil gauche et d’être aidé avec 48 secondes à jouer.

Thibodeaux a été touché à l’œil lors du dernier jeu significatif, une rupture de passe de Darnay Holmes défendant Curtis Samuel, qui aurait sans doute pu être une interférence de passe.

Au lieu d’être un drapeau, l’échec de la quatrième conversion a mis fin aux chances de Washington et à la séquence de quatre matchs sans victoire de New York et a aidé les Cowboys de Dallas à conclure une place en séries éliminatoires malgré leur défaite à Jacksonville. Les Giants n’ont plus qu’à gagner un de leurs trois derniers matchs pour entrer et pourraient décrocher dès samedi avec une victoire et des défaites par Seattle et Detroit.

Résumé de la notation PREMIER QUART Géants 0-3 commandants Joey Slye panier de 41 verges DEUXIÈME QUARTIER Géants 7-3 commandants Kayvon Thibodeaux retour d’échappé d’une verge TD (point supplémentaire) Géants 14-3 commandants Course de trois verges de Saquon Barkley (point supplémentaire) TROISIÈME QUART Géants 14-9 commandants Taylor Heinicke passe TD de 19 verges à Jahan Dotson (conversion de deux points manquée) Géants 17-9 commandants Graham Gano panier de 50 verges QUATRIÈME TRIMESTRE Géants 17-12 commandants Joey Slye panier de 51 verges Géants 20-12 commandants Graham Gano panier de 50 verges

Jones, 0-9 lors de ses neuf premiers matchs aux heures de grande écoute pour les Giants (8-5-1) qui avaient perdu 11 matchs de suite dans ces situations, a enchaîné les lancers à travers des fenêtres étroites en battant les Commanders (7-6-1) avec son bras plutôt que de courir partout dans Washington comme il l’a fait lors de plusieurs de leurs réunions précédentes. Il était 21 sur 32 pour 160 verges et a conçu un touché de 18 jeux au deuxième quart qui a commencé à trois et a duré 8h35.

Saquon Barkley a terminé ce trajet avec une course de trois mètres dans la zone des buts sur un claquement direct. Tenu à 39 verges en 12 courses au cours des trois premiers quarts, Barkley a plus que doublé son total lors du dernier entraînement qui s’est terminé par un panier de Graham Gano et a terminé avec 87 verges.

La recrue des Giants Kayvon Thibodeaux célèbre à Washington

La défaite de Washington, juste sa deuxième en neuf matchs, met les Commanders dans une position plus difficile tout en les maintenant en position de séries éliminatoires, à un demi-match d’avance sur les Seahawks et les Lions.

Heinicke a de nouveau tâtonné sur la ligne des neuf mètres de New York avec six minutes à jouer au quatrième quart sur un jeu correctement contesté par Daboll. Il était 17 sur 29 pour 249 verges par la passe avec un touché à Jahan Dotson.

Terry McLaurin a réussi six attrapés pour 70 verges, éclipsant la barre des 1 000 verges pour une troisième saison consécutive et devenant le premier joueur de Washington à le faire depuis Henry Ellard de 1994 à 1996. McLaurin a été signalé pour formation illégale lors du dernier entraînement de Washington qui a repoussé le ballon de la ligne 1 à la ligne des six mètres, l’une des rares pénalités dont les commandants n’étaient pas satisfaits.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Leaders des statistiques

géants

Dépassement : Daniel Jones, 21/32, 160 verges

Rushing: Saquon Barkley, 18 courses, 87 yards, 1 TD

Réception : Richie James, 4 attrapés, 42 verges

Commandants

Passe: Taylor Heinicke, 17/29, 249 yards, 1 TD

Rushing: Brian Robinson, 12 courses, 89 verges

Réception : Jahan Dotson, 4 attrapés, 105 yards, 1 TD

Ce qui a été dit | “Nous a été enlevé”

Défenseur des Giants, Kayvon Thibodeaux : “Rien n’est une coïncidence. Ce n’est pas une coïncidence.

“J’ai juste ressenti le feu, j’ai ressenti la passion. J’ai eu une conversation avec ma mère avant le match et elle a dit que c’était dans son cœur de me dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez.

“Pour moi, je devais le dire et le croire et j’ai pu aller le faire.”

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

L’entraîneur-chef des commandants, Ron Riviera : “Nous avons eu l’occasion de gagner. Je pensais que nous avions fait tout ce que nous étions censés faire, de faire descendre le ballon jusqu’à la ligne d’un mètre, de nous aligner, de vérifier que nous étions correctement alignés, puis de le faire prendre. loin de nous.

“C’est pourquoi c’est difficile à comprendre en ce moment.”

Et après?

Les Giants et les Commanders sont à nouveau en action samedi.

Les Giants se rendent au Minnesota pour jouer le Vikings (11-3) à 18h, où ils peuvent décrocher une naissance en séries éliminatoires, tandis que les commandants font face à un test tout aussi sévère à San Francisco contre le 49ers (10-4) à 21h05.

NFL en direct Vivre de

Avant cela, la saison NFL se poursuit avec le Rams de Los Angeles au Emballeurs de Green Bay le mardi à 1h15, avant le Jets de New York héberger le Jaguars de Jacksonville le vendredi à 1h15. Les deux matchs sont en direct sur Sky Sports NFL.

Sky Sports NFL est votre chaîne dédiée à la couverture de la NFL tout au long de la saison – avec une multitude de programmes NFL Network. N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/nflnotre compte Twitter @SkySportsNFL & Sky Sports – en déplacement !