19 août — Les stations-service et dépanneurs GetGo de Giant Eagle sont achetés par une société canadienne qui possède également la chaîne Circle K, ont annoncé lundi les responsables de l’entreprise.

Le programme de fidélité « myPerks », qui offre des réductions sur les prix de l’essence et les achats d’épicerie, se poursuivra après la finalisation de l’accord dans les magasins GetGo et Giant Eagle, selon la porte-parole de Giant Eagle, Jannah Jablonowski.

Les modalités de l’entente avec Alimentation Couche-Tard, qui devrait être finalisée en 2025, n’ont pas été dévoilées. GetGo exploite désormais 270 magasins.

Alimentation Couche-Tard, basée à Montréal, a été fondée en 1981 et possède et exploite également les dépanneurs Circle K.

« Ils ont grandi par acquisitions au cours des 40 dernières années, donc cela correspond parfaitement au modèle d’affaires de Couche-Tard », a déclaré Jeff Lenard, porte-parole de la National Association of Convenience Stores, basée en Virginie.

Les magasins GetGo emploient environ 3 500 personnes en Pennsylvanie, dans l’Ohio, en Virginie-Occidentale, dans le Maryland et dans l’Indiana. Il s’agit de la cinquième plus grande chaîne de magasins de proximité en Pennsylvanie, avec 106 établissements.

Les responsables de Giant Eagle ont déclaré que Couche-Tard « a l’intention de conserver tous les membres dédiés aux magasins GetGo, aux opérations et à l’équipe de soutien » dans un communiqué de presse.

Les magasins continueront de fonctionner dans le cadre de Giant Eagle jusqu’à la clôture officielle de la vente, ont déclaré les responsables de la société.

« Cela renforce notre concentration sur nos activités principales de supermarchés et de pharmacies, renforçant Giant Eagle et nous permettant de mieux réaliser des investissements stratégiques dans nos employés, nos magasins et notre proposition de valeur tout en associant GetGo au partenaire idéal en Couche-Tard », a déclaré Bill Artman, PDG de Giant Eagle.

Gérer une chaîne d’épicerie est très différent de gérer des magasins de proximité, a déclaré Lenard.

« Les épiceries et les magasins de proximité sont deux activités complètement différentes, et l’une d’elles redéfinit constamment le commerce de proximité », a-t-il déclaré.

Les grands détaillants ont montré leur désir d’entrer sur le marché de la proximité, a déclaré Lenard.

« Amazon, Walmart et Tesco au Royaume-Uni ont fini par ouvrir quelques magasins Fresh & Easy sur la côte ouest, mais leur modèle n’a pas réussi », a-t-il déclaré.

Les magasins GetGo proposent une variété de modèles, des kiosques autonomes aux stations-service et aux dépanneurs proposant des aliments préparés sur commande.

« Giant Eagle a fait un travail incroyable avec GetGo », a déclaré Lenard. « Avec la pandémie, les magasins de petit format ont pris un peu d’ampleur, car les gens hésitaient un peu plus à se rendre dans de grands magasins. Et si vous regardez les magasins construits au cours des dernières années, il s’agit de nombreux magasins de plus petit format. »

Giant Eagle a récemment connu un changement de direction, avec Artman devenant le premier PDG qui n’est pas membre des fondateurs de la chaîne, la famille Shapira.

Selon les données de Chain Store Guide, une société d’analyse sectorielle, Walmart a également perdu sa place d’épicerie la plus populaire de la région en 2023.

Ces dernières années, Giant Eagle s’est concentré sur la transition de plusieurs magasins vers sa marque Market District plus haut de gamme.

