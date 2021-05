Giant Bidens, Tiny Carters: un regard sur la distorsion photographique

Il faisait environ 86 degrés agréables à Plains, en Géorgie, lorsque le président Biden et Jill Biden ont rendu visite à l’ancien président Jimmy Carter et à sa femme, Rosalynn Carter, à leur domicile le 29 avril.

Le Dr Biden portait une robe couverte de citrons et deux délicats bracelets en argent. Mme Carter était habillée de façon plus décontractée avec un T-shirt blanc à manches longues, des baskets et une montre intelligente. M. Biden portait un costume bleu royal et M. Carter un manteau de sport sur un T-shirt.

«Nous venons de passer un bon moment», a déclaré M. Biden plus tard.

Les journalistes n’étaient pas autorisés à entrer, mais une photo des deux couples que le Centre Carter a publiée lundi sur Twitter – avec ses sourires pleins de dents et ses tasses à thé – semblait le confirmer.

Sauf qu’une chose n’était pas: à un moment donné de la visite, les Bidens semblaient s’être transformés en géants.