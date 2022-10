Giannoulias et Brady en lice pour remplacer Jesse White – Shaw Local

SPRINGFIELD – Pour la première fois depuis 1998, le siège du secrétaire d’État de l’Illinois sera ouvert aux élections générales.

Les candidats pour le remplir sont l’ancien trésorier de l’État et démocrate de Chicago Alexi Giannoulias, et le représentant de longue date de l’État Dan Brady, un chef républicain adjoint de Bloomington.

Giannoulias cherche à réintégrer le paysage politique à l’échelle de l’État pour la première fois depuis sa défaite en 2010 dans la course au Sénat américain contre le républicain Mark Kirk par environ 59 000 voix. Brady a siégé à la Chambre depuis 2001 après avoir passé deux mandats en tant que coroner du comté de McLean de 1992 à 2000, et il est associé dans un salon funéraire de Bloomington.

Ils sont en lice pour remplacer le secrétaire d’État sortant Jesse White, qui occupe le poste depuis 1999 et est connu pour avoir constamment surpassé le reste du champ démocrate à l’échelle de l’État tout au long de son mandat. Les deux hommes ont fait l’éloge de White, qui a soutenu son compatriote démocrate Giannoulias, mais a également fait l’éloge de Brady.

Brady, quant à lui, a récemment été approuvé par le républicain Jim Edgar, ancien gouverneur et secrétaire d’État.

Les deux candidats ont chacun participé à des entretiens récents organisés par les éditeurs de médias de l’Illinois Associated Press, avec des questions posées par des représentants du State Journal-Register et de Capitol News Illinois.

Tous deux ont une longue liste de politiques qu’ils aimeraient mettre en œuvre s’ils sont élus, en mettant l’accent sur la modernisation du bureau et la mise en ligne de bon nombre de ses fonctions.

Giannoulias a déclaré qu’il chercherait à créer une application mobile et qu’en proposant de nombreux services en ligne, il réduirait le trafic piétonnier dans les installations “de 50 à 70 %”. Cela permettrait au bureau de recycler certains employés des services de conduite pour qu’ils servent de « défenseurs du bureau » afin d’aider les personnes dans le système, en particulier les personnes âgées et les personnes handicapées.

“Les gens paient une taxe sur le temps dans l’Illinois. Il leur faut trop de temps pour accéder aux services gouvernementaux », a déclaré Giannoulias.

Il chercherait également à mettre en œuvre un programme « coupe-file » pour permettre aux visiteurs des services de chauffeur de se pré-enregistrer, d’arriver à une heure précise et de se déplacer en tête de file. Il explorerait également les identifiants numériques et les permis de conduire, la création de kiosques dans les installations des chauffeurs et la création de bureaux éphémères dans les bibliothèques et les collèges communautaires. Il envisagerait également de mettre en place des tests de vision en ligne s’il est prouvé que cela peut être fait en toute sécurité.

Brady a sa propre longue liste d’initiatives, y compris déplacer des choses en ligne, utiliser des bibliothèques et des collèges communautaires comme sites satellites, maximiser la formation et les capacités du personnel et rendre le site Web SOS plus convivial.

L’un des objectifs a été un programme électronique de privilège et de transfert de titre qui a été inscrit dans la loi de l’État pendant des années, mais qui a langui sans mise en œuvre appropriée. C’est quelque chose que Giannoulias veut également mettre en œuvre.

“Nous parlons de rationaliser les choses qui peuvent être faites en quelques heures … par rapport, comme je l’ai dit, aux plusieurs semaines ou mois que cela prend en ce moment”, a déclaré Brady, ajoutant plus tard, “Ce qui nous manque ici, c’est quelqu’un qui va prenez le taureau par les cornes et réalisez le projet.

Brady a déclaré qu’il chercherait également à doter entièrement en personnel les installations de services aux chauffeurs, ce qui, selon lui, n’a pas été fait en raison des “décisions internes” actuelles.

“Je changerais cela en étant secrétaire d’État en … donnant la priorité à ces installations de service et en regardant où nous avons d’autres membres du personnel qui peuvent être dans les installations pour interagir, répondre, servir le grand public”, a-t-il déclaré.

Il donnerait la priorité aux installations de dotation avec le trafic le plus lourd. Le plan comprend également une «formation polyvalente» du personnel de service des chauffeurs et des véhicules pour réduire les temps d’attente.

Le bureau lui-même compte plus de 4 000 employés et touche de nombreux aspects du gouvernement de l’État au-delà des services de chauffeur, y compris la gestion du Capitol Complex à Springfield, le maintien d’une force de police, la surveillance de la fraude en valeurs mobilières, l’enregistrement des lobbyistes et le rôle de bibliothécaire de l’État.

Brady a déclaré que certaines des meilleures idées pour améliorer les opérations proviendraient probablement de ces employés.

Avec des objectifs similaires de modernisation du bureau et de réduction des temps d’attente, chaque candidat a vanté ses propres expériences comme la raison pour laquelle il était le mieux adapté au bureau.

« Je me présente à ce bureau non pas parce que je veux l’utiliser comme tremplin vers un autre bureau politique. Je me présente parce que j’ai toujours été et que je continuerai d’être fonctionnaire », a déclaré Brady.

Brady a déclaré qu’il avait travaillé de l’autre côté de l’allée sur les budgets et d’autres questions et travaillé avec le secrétaire White pour lutter contre la distraction au volant et mettre en œuvre des programmes de formation des conducteurs seniors. Son expérience dans les salons funéraires du secteur privé et le temps passé en tant que coroner du comté de McLean renforcent également ses références, a-t-il déclaré.

Giannoulias, quant à lui, dit que son temps en tant que trésorier de l’État lui sera grandement bénéfique alors qu’il cherche à nouveau un poste à l’échelle de l’État. Il en sera de même pour son temps dans les affaires, a-t-il dit.

« Je vais vous dire qu’ayant déjà dirigé un bureau à l’échelle de l’État, je pense que c’est une expérience qui est importante, qui est pertinente. C’est la gestion d’un grand bureau, et la modernisation sera au premier plan de tout ce que nous faisons dans ce bureau », a-t-il déclaré.

Comme réalisations en tant que trésorier, il a cité la mise en œuvre d’un programme de prêts à faible taux d’intérêt pour les acheteurs d’une première maison et a ensuite défendu sa gestion du programme d’épargne universitaire Bright Start pour lequel il a reçu examen minutieux lors de sa campagne sénatoriale de 2010. Alors qu’un fonds a perdu de l’argent, a-t-il dit, il a amélioré les structures de frais du programme d’épargne universitaire et augmenté les inscriptions.

Depuis qu’il a quitté ses fonctions, Giannoulias a été nommé par le gouverneur Pat Quinn président du conseil du collège communautaire de l’Illinois et il a siégé au conseil de l’enseignement supérieur de l’Illinois, au conseil de la bibliothèque publique de Chicago et à divers conseils d’administration à but non lucratif.

De 2012 à 2018, il a été «gestionnaire de patrimoine privé» à la Bank of New York Mellon, un travail qui, selon lui, consistait essentiellement à «apporter de nouvelles affaires». Il a dit que ses clients étaient « des familles et des particuliers ».

Son compte LinkedIn le répertorie également comme PDG d’Annoula Ventures, qu’il décrit comme un véhicule d’investissement privé.

“J’ai créé un petit fonds dans lequel nous investissons dans des startups technologiques et d’autres entreprises”, a-t-il déclaré, notant qu’il avait investi dans Cameo, une société en ligne qui permet aux célébrités de vendre de brefs messages vidéo.

Maintenant, dit-il, il est un investisseur, plutôt qu’un propriétaire et ne maintient que investissements passifs, y compris des actions de Cameo Inc. et de 14 autres entités dans lesquelles il a un intérêt, y compris des fiducies familiales. Sa déclaration d’intérêt économique note également des investissements dans la crypto-monnaie et une récente vente de bitcoins.

“Même s’il ne s’agit que d’investissements passifs, je vais – la première chose que je ferais, même pendant la période de transition, obtenir un avis juridique, m’assurer que l’inspecteur général examine tout ce que j’ai”, a-t-il déclaré, notant qu’il céderait tout ce qui est déterminé à lever un drapeau rouge.

La déclaration de Brady de intérêt économique note uniquement ses revenus en tant que représentant de l’État et son partenariat dans le Kibler-Brady-Ruestman Memorial Home à Bloomington.

Alors que les deux candidats partageaient un objectif de modernisation, ils ont divergé sur la question des réductions des droits de licence. Brady a proposé de réduire temporairement les frais d’enregistrement de licence de 50 $ en raison de la hausse de l’inflation, mais il n’avait pas encore déposé de facture pour le faire.

Il faisait partie des législateurs qui ont voté sur des lignes bipartites pour augmenter les frais de licence en 2019 afin d’aider à financer un plan d’infrastructure d’immobilisations de 45 milliards de dollars. De l’augmentation de 50 $, 49 $ devaient aller au fonds routier pour être dépensés dans les infrastructures de transport.

Il a suggéré des changements administratifs qui pourraient être adoptés pour atténuer l’effet sur le bureau du secrétaire d’État si les frais sont abaissés, mais il n’a pas dit comment il compenserait les réductions du fonds routier.

Giannoulias, quant à lui, a qualifié de “budgétisation irresponsable”, la suspension des frais quel que soit le revenu d’une personne sans identifier d’alternatives de financement. Mais il a dit qu’il envisagerait un programme qui réduirait les frais pour les personnes à faible revenu, à condition qu’il existe une solution de contournement budgétaire.

Un autre point de différence était que Giannoulias se précipitait pour une loi qui interdirait l’utilisation des caméras de lecteur de plaque d’immatriculation automatique de l’Illinois pour suivre les personnes venant dans l’État pour des services d’avortement. Ce n’est pas une pratique expressément autorisée dans la loi de l’État régissant les caméras, bien que Giannoulias ait déclaré que ce n’était pas non plus expressément interdit.

Brady a déclaré qu’il ne pensait pas que c’était une décision nécessaire et il a soutenu que son adversaire passait trop de temps sur les problèmes sociaux.

Giannoulias a répliqué que les électeurs méritent de savoir où se situe un candidat sur de telles questions.

Brady a reconnu qu’il avait voté pour Donald Trump à la présidence, mais a déclaré qu’il était un partisan de John Kasich lors d’une précédente primaire. Il a déclaré qu’il soutenait le ticket républicain dans l’Illinois en général et pensait que Joe Biden avait été élu président à juste titre. Sinon, dit-il, les électeurs lui parlent des problèmes du bureau – pas du candidat au poste de gouverneur du GOP, Darren Bailey et Trump.

Capitol News Illinois est un service d’information à but non lucratif et non partisan couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.