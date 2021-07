Giannis propulse Bucks dans la déroute des Suns dans le troisième match

MILWAUKEE – Les Milwaukee Bucks ont fait leur premier pas pour faire des finales NBA une longue série.

Jouant dans un match de finale à Milwaukee pour la première fois depuis 1974, les Bucks ont battu les Phoenix Suns 120-100 lors du troisième match dimanche. Les Suns mènent la série 2-1 et le match 4 aura lieu mercredi (21 h HE, ABC).

Un changement de lieu et de lieu a modifié le ton de la série.

Dans un match que les Bucks ne pouvaient pas se permettre de perdre, le double MVP Giannis Antetokounmpo a livré une performance spéciale.

Milwaukee s’est appuyé sur la marque spéciale et presque imparable de bully-ball d’Antetokounmpo. Il a marqué un sommet de 41 points, dont un impressionnant 13 pour 17 sur la ligne des fautes. Il a également récolté 13 rebonds et six passes décisives.

Le tandem des Bucks, Khris Middleton (18 points) et Jrue Holiday (21 points) a veillé à ce que la performance d’Antetokounmpo ne soit pas gâchée.

Les Suns avaient cinq joueurs à deux chiffres, menés par les 19 points de Chris Paul. Deandre Ayton a récolté 18 points et neuf rebonds. Jae Crowder a également récolté 18 points.

Voici trois clés de la victoire des Bucks :

Greek Freak domine

Il est juste de supposer qu’Antetokounmpo n’est pas à 100% après avoir subi une hyperextension du genou gauche lors du match 4 contre Atlanta lors de la finale de la Conférence Est, puis avoir raté les deux derniers matchs de cette série.

Mais il est toujours une force dominante.

À la suite de son effort de 42 points et 12 rebonds lors d’une défaite dans le match 2, Antetokounmpo s’est régalé dans la peinture lors du match 3, marquant 28 de ses points à l’intérieur, dont 22 sur des tirs à 11 pour 11 dans la zone restreinte.

Il a marqué 11 points au deuxième quart lorsque les Bucks ont pris un avantage de 60-45 à la mi-temps. Antetokounmpo a également marqué 16 points au troisième quart alors que les Bucks ont pris un avantage de 98-76 avant le dernier quart.

Les Bucks n’avaient pas mené à deux chiffres dans la série jusqu’au match 3 et avaient une avance de 20 points pendant une grande partie du quatrième quart, y compris un avantage de 101-76 sur le dunk d’Antetokounmpo avec 11:18 à jouer.

Middleton et Holiday livrent pour la première fois de la série

Les statistiques des séries éliminatoires de Middleton en victoires et défaites sont une leçon de contrastes. Dans les pertes, il tire 34% sur le terrain et 21% sur 3 et une moyenne de 18 points. En victoires, c’est 49%, 42% et 26 points.

Et lors des deux premiers matchs de la finale, Middleton et Holiday étaient à 28 pour 77, dont 7 pour 25 sur 3.

Milwaukee a besoin de l’offensive de ses deuxième et troisième meilleurs joueurs pour avoir une chance dans cette série, et elle l’a obtenue de Middleton et Holiday dans le match 3.

Ils ont combiné pour 39 points et 8 pour 17 sur 3. Holiday a également récolté neuf passes décisives et Middleton a ajouté sept rebonds et six passes décisives.

Les problèmes de tir à 3 points des Suns

Avant le match, l’entraîneur des Bucks, Mike Budenholzer, a été interrogé sur le caractère aléatoire d’une ligue à faire ou à manquer.

« Le hasard rend le sport beau », a-t-il déclaré. «En tant qu’entraîneur, oui, c’est un peu misérable. Mais je suis prêt à partir. Je ne peux pas attendre. J’espère que le hasard est de notre côté ce soir. Et je pense qu’il y a des choses que vous pouvez faire pour aider le hasard à être de votre côté à la fois défensivement et offensivement, et c’est ce qui fait fonctionner votre compétitivité, et vous pensez qu’il y a des choses que vous pouvez faire pour réduire le hasard et le rendre plus dans votre favoriser et faire des jeux gagnants et tout ça. »

Phoenix a tiré 2 pour 14 sur 3 en première mi-temps, et Devin Booker était 2 pour 11 sur le terrain et 1 pour 6 sur 3 au cours des deux premiers quarts. Il a terminé avec seulement 10 points après avoir marqué dans les années 20 lors des deux premiers matchs.

Milwaukee a limité le succès de 3 points de Phoenix en équipe. Les Suns étaient 20 pour 40 dans le match 2, mais n’ont tiré que 9 pour 31 (29%) dimanche.

Suivez Jeff Zillgitt sur Twitter @JeffZillgitt.