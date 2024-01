Giannis et Damian Lillard savent ce qui est en jeu pour Doc Rivers, Bucks : “C’est difficile d’accepter ce poste”

MILWAUKEE — Samedi, alors que Giannis Antetokounmpo était assis à son casier après la victoire 141-117 des Milwaukee Bucks contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, il tenait sa main gauche sous son menton et réfléchissait à la question de son nouvel entraîneur-chef pendant quelques secondes avant répondre.

C’était la première fois qu’il parlait publiquement de Doc Rivers, et il prenait ce travail au sérieux.

Ce sérieux est de la même manière que Rivers a déclaré aux journalistes qu’il prendrait en compte les attentes liées au fait d’être l’entraîneur-chef des Bucks dirigés par Antetokounmpo.

“J’ai appris que vous préférez les avoir plutôt que de ne pas les avoir”, a déclaré Rivers à propos des attentes. « Lorsque j’ai accepté le poste à Boston (en 2004), j’ai reçu beaucoup d’appels d’entraîneurs pour me dire de ne pas accepter ce poste. “Les attentes seront trop irréalistes.” Je me dis, quoi ? C’est ridicule. Vous voulez que. Vous voulez des attentes. Et cette équipe les a.

Pour tous ceux qui doutaient du haut niveau d’attentes, les décisions prises par le directeur général Jon Horst depuis la défaite des Bucks contre le Miami Heat, huitième tête de série, au premier tour des séries éliminatoires la saison dernière, ont montré que gagner des matchs ne suffit pas à Milwaukee. Les Bucks tentent de remporter un autre championnat.

C’est pourquoi les Bucks ont licencié Mike Budenholzer, l’entraîneur le plus gagnant de la saison régulière de la NBA et champion NBA 2021, après la surprise du premier tour la saison dernière. C’est pourquoi l’équipe a échangé contre le meneur All-Star Damian Lillard fin septembre. C’est pourquoi les Bucks ont licencié Adrian Griffin plus tôt cette semaine après avoir aidé les Bucks à atteindre une fiche de 30-13 lors de ses 43 premiers matchs en tant qu’entraîneur-chef de la NBA. Et c’est pourquoi les questions qui ont suivi la victoire des Bucks contre les Pélicans samedi soir ne se sont pas tellement concentrées sur la victoire – leur septième en neuf matchs – samedi soir.

Au lieu de cela, les questions posées à Antetokounmpo et Lillard se sont concentrées sur leurs réflexions sur leur nouvel entraîneur et sur la manière dont Rivers pourrait aider les Bucks à remporter un championnat.

Après quelques secondes de réflexion, Antetokounmpo a finalement répondu au sujet du désir de son nouvel entraîneur de répondre aux attentes qui accompagnent le fait d’entraîner cette équipe pleine de stars et aux attentes exorbitantes.

“Cela en dit long”, a déclaré Antetokounmpo, après avoir inscrit 30 points, 12 rebonds et quatre passes décisives lors de la victoire dominante des Bucks. « On pouvait dire de quoi il est construit. Il est dur. C’est difficile d’accepter ce poste.

« Vous perdez, c’est comme si c’était la fin du monde entier. Vous gagnez par cinq, pourquoi n’avez-vous pas gagné par 20 ? Vous avez Giannis, vous avez Dame, vous avez Khris (Middleton). C’est dur. Rien n’est assez bien. Seul un championnat suffit. Nous en sommes arrivés à ce point, ce qui est fou. Mais je l’accepte. Je suis d’accord avec ça. Je peux bien dormir la nuit. Et je pense qu’avoir quelqu’un qui, vous savez, n’est pas gêné par ça, il est confiant. Avoir quelqu’un comme ça, je pense qu’il améliore l’environnement du vestiaire.

Pour Antetokounmpo, une partie de la confiance en Rivers vient de son long CV – les 24 années que Rivers a passées en marge de la NBA.

“Nous savons qu’il a disputé des matchs difficiles”, a poursuivi Antetokounmpo. « Nous savons qu’il a disputé deux finales NBA. Genre, il est déjà venu là-bas. Nous y sommes allés une fois. Nous voulons y retourner. Et parfois, avoir des personnes expérimentées à vos côtés, ça vous aide.

« Quand c’est difficile, quand vous faites face à des défis, quand les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, avoir quelqu’un qui peut vous dire : « Hé, je suis déjà venu ici. C’est ce que nous allons faire. C’est ainsi que nous allons l’attaquer. C’est comme ça qu’on doit rester ensemble. Ne vous inquiétez pas des attentes. Nous devons le faire en équipe. Quelqu’un qui peut vous donner ce guide, cette piste, c’est toujours génial de l’avoir dans votre vestiaire. Je suis donc ravi qu’il comprenne que nous essayons de remporter un championnat. Je pense que tout le monde dans ce vestiaire comprend cela.

Et bien qu’Antetokounmpo ait déjà raconté l’histoire, il a rappelé aux journalistes samedi soir que le premier match de NBA qu’il se souvient avoir regardé était un match de la finale de la NBA 2008 entre les Lakers de Los Angeles et les Celtics de Boston. Cette équipe des Celtics était, bien sûr, entraînée par Rivers et allait remporter le titre NBA cette saison-là.

“Avance rapide, 16, 17 ans plus tard, il est dans le même vestiaire, et je dois faire ce que je peux pour aider cette équipe, et je dois suivre son exemple”, a déclaré Antetokounmpo. « Alors, je suis excité. C’est une légende dans cette ligue. Il a accompli de grandes choses dans cette ligue et j’espère que nous pourrons accomplir de grandes choses ensemble.

Comme Antetokounmpo, Lillard a souligné les quatre dernières décennies de Rivers autour du jeu comme l’une des principales raisons de s’appuyer sur leur nouvel entraîneur-chef.

“Nous savons tous ce qu’il apporte”, a déclaré Lillard. « Nous avons entendu sa voix, il entraîne d’autres équipes. Nous savons qu’il a eu du succès. Il a joué dans cette ligue. Il est allé à l’école dans cette ville. Il est entraîneur depuis longtemps. Il a entraîné beaucoup de grands joueurs. Vous auriez du mal à penser à quelque chose qu’il n’a pas vécu dans cette ligue, qu’il s’agisse de jouer, d’entraîner, ou de parler du match sur toutes ces différentes retransmissions.

« Donc, ce n’est rien qu’il n’ait vécu. Et je pense juste que sa voix, sa capacité à motiver les équipes, c’est une voix forte. Et il va exiger plus de notre équipe. Il n’aura pas peur de me mettre au défi. Il n’aura pas peur de défier Giannis. Il n’aura pas peur de défier Brook (Lopez) et Khris. Et ce, sur toute la ligne. Donc, je pense que lorsque vous avez affaire à une équipe pleine de vétérans et aussi talentueuse que nous, je pense que c’est quelque chose dont vous avez besoin, si vous voulez atteindre le niveau que nous voulons atteindre. Et je pense qu’il est la personne idéale pour cela.

Comme nous l’avons signalé dans notre article initial sur le licenciement de Griffin, aider Lillard à se sentir plus à l’aise à Milwaukee sera une partie importante du travail de Rivers à Milwaukee. Lillard sera titulaire au NBA All-Star Game 2024 et a réalisé de gros chiffres cette saison (25,3 points et 6,8 passes décisives par match), mais à plus de la moitié de leur première saison ensemble, l’ajustement à côté d’Antetokounmpo n’a pas été transparent. Antetokounmpo affiche également cette saison des chiffres de MVP NBA (31 points, 11,7 rebonds et 6,2 passes décisives par match). Et pourtant, les Bucks ne semblaient tout simplement pas ensemble cette saison.

En explorant l’idée après le match de samedi, Lillard a estimé que la situation actuelle des Bucks est en fait assez similaire à la situation rencontrée par Rivers à Boston lorsque les Celtics ont fait appel à l’ancien MVP de la NBA Kevin Garnett et au septuple All-Star Ray Allen pour unir leurs forces avec Paul Pierce. , qui s’était imposé comme une star à Boston bien qu’il n’ait jamais atteint la finale de la NBA.

“Je pense que sa plus grande réussite en tant qu’entraîneur réside dans une situation où il y avait des attentes extrêmes à Boston”, a déclaré Lillard. « Vous obtenez Kevin Garnett, qui était MVP au Minnesota. Vous avez Paul Pierce, qui a longtemps été l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Vous faites venir Ray Allen. Vous avez (Rajon) Rondo, l’un des meilleurs meneurs de la ligue. Et puis, vous ajoutez Doc là-dedans, et vous avez des attentes.

« Ils s’attendaient à gagner. Vous étiez dans ce type de marché où les gens de la ville s’en soucient vraiment, comme ici. Ils veulent gagner. Ils l’exigent. Et je pense qu’en raison de son expérience – pas seulement des moments forts, mais aussi des moments faibles – d’être critiqué et de gens qui vous sautent dessus parce que vous n’avez pas réussi, il l’a ressenti. Et, je pense, chaque fois que vous vivez cela de cette manière des deux côtés, vous savez à quel point cela peut être gratifiant lorsque vous arrivez en tête. Et je pense qu’en regardant notre équipe, il a le sentiment que nous avons une chance de le faire. Donc, vous voulez qu’un gars qui a eu ce type d’expérience dirige votre équipe dans ce type de situation.

Pour Lillard, l’expérience de Rivers avec l’équipe championne de Boston, ainsi que son expérience dans la gestion de situations avec plusieurs joueurs vedettes, l’aideront à Milwaukee s’il a jamais besoin d’avoir des conversations difficiles ou stressantes avec les joueurs vedettes des Bucks à Milwaukee.

Alors que les deux joueurs ont exprimé leur confiance en leur nouvel entraîneur, comme Rivers, ils n’ont pas hésité à dire combien de travail il leur reste à faire pour devenir un prétendant au championnat cette saison et combien de temps il leur reste pour le faire avant. les séries éliminatoires commencent.

“Je ne suppose pas, et je ne m’attends pas à ce qu’au moment où il entrera, nous irons 5-0 ou 10-0 ou autre, comme si cela allait prendre du temps”, a déclaré Antetokounmpo. « Allons-nous changer notre attaque ? Notre attaque va-t-elle rester la même ? Allons-nous changer notre terminologie ? Allons-nous modifier nos ajustements défensivement ? Allons-nous modifier notre plan de pratique? À quoi va ressembler la pratique ? À quoi va ressembler le shootaround ? Toutes ces choses.

« Entraîneur différent, routines différentes pour tout le monde, donc ça va prendre du temps. Mais je pense que la chose la plus importante sur laquelle il a insisté est de former une équipe. Plus nous sommes ensemble en équipe, plus vite nous pouvons arriver là où nous voulons arriver.

Dimanche, les Bucks se lancent dans un road trip de cinq matchs qui les opposera à cinq équipes talentueuses de la Conférence Ouest – les Denver Nuggets, les Portland Trail Blazers, les Dallas Mavericks, les Utah Jazz et les Phoenix Suns – en neuf jours. Après que l’entraîneur-chef par intérim Joe Prunty ait mené les Bucks à un bilan de 2-1 en licenciant un entraîneur et en en embauchant un autre cette semaine, Rivers entraînera son premier match contre les Nuggets lundi.

Que le travail commence.

(Photo de Jon Horst et Doc Rivers : Larry Radloff / Icon Sportswire via Getty Images)