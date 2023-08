Giannis Antetokounmpo veut en savoir plus sur les Milwaukee Bucks avant de signer une prolongation de contrat NBA : rapport

Giannis Antetokounmpo dit qu’il a besoin de voir plus de preuves que les Milwaukee Bucks resteront un prétendant au titre NBA avant de signer une prolongation de contrat, selon un rapport publié vendredi.

Le centre grec de 28 ans, qui a mené les Bucks à leur premier titre en 50 ans en 2021, est éligible pour signer une prolongation le mois prochain, mais a déclaré au New York Times qu’il souhaitait un plus grand engagement de la part du club pour conserver une équipe compétitive. avant d’accepter un tel accord.

« L’été prochain, cela aurait plus de sens pour les deux parties. Même alors, je ne sais pas », a déclaré Antetokounmpo au Times.

« Je ne serais pas la meilleure version de moi-même si je ne savais pas que tout le monde est sur la même longueur d’onde, que tout le monde vise un championnat, que tout le monde va sacrifier du temps loin de sa famille comme je le fais.

« Et si je ne ressens pas cela, je ne signe pas. »

Ramener le double joueur le plus utile de la NBA est crucial pour que les Bucks conservent leur statut parmi les prétendants au titre.

Milwaukee avait le meilleur bilan de la NBA la saison dernière avec 58-24, mais a perdu contre Miami au premier tour des séries éliminatoires. En 2021-22, les Bucks avaient une fiche de 51-31 mais sont tombés face à Boston au deuxième tour des séries éliminatoires.

« Gagner un championnat passe avant tout. Je ne veux pas passer 20 ans dans la même équipe et ne pas remporter un autre championnat », a déclaré Antetokounmpo.

« J’ai l’impression que tous mes coéquipiers savent et que l’organisation sait que je veux gagner un championnat.

« Tant que nous sommes sur la même longueur d’onde avec ça et que vous me le montrez et que nous allons ensemble pour gagner un championnat, je suis tout à fait d’accord. »

Après leur superbe sortie des séries éliminatoires au premier tour, les Bucks ont congédié l’entraîneur-chef Mike Budenholzer, le remplaçant par l’entraîneur adjoint de Toronto, Adrian Griffin.

Milwaukee a également re-signé les agents libres Brook Lopez et Khris Middleton pour de nouveaux contrats pour les empêcher de quitter via une agence libre, gardant des acteurs clés autour d’Antetokounmpo dans l’espoir de l’aider à influencer son opinion sur son prochain accord à long terme.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – AFP)